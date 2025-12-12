Украина изменила название Чернобыля

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая официально закрепляет украинскую транслитерацию названия Чернобыля — Chornobyl . Ранее в международных документах использовалась привычная транслитерация Chernobyl, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Украина добилась закрепления новой транслитерации

Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале, отмечая, что инициатором документа выступила сама Украина.

Голосование по резолюции

Документ поддержали 97 стран, в то время как 39 государств воздержались от голосования. Против изменения названия высказались Россия, США, Беларусь, Китай и ещё четыре страны.

Значение изменения

Теперь в официальных документах ООН будет использоваться именно украинская форма — Chornobyl. Эксперты считают, что это решение имеет не только символическое, но и политическое значение, подчёркивая суверенитет Украины в вопросах культуры и языка.