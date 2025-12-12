18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 07:17

Что принять до новогоднего застолья, чтобы утро 1 января не стало катастрофой

Новости Мира 0 362

Новогодняя ночь для многих — марафон салатов, шампанского, вина и крепких напитков. Такая нагрузка на печень и поджелудочную железу может дать о себе знать уже утром 1 января. Эксперт в области функционального питания, Юлия Малеванная, объясняет, что борьба с последствиями застолья начинается заранее, а не после первого бокала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

«Забудьте о таблетках «от похмелья». Ваша цель — укрепить внутренние рубежи организма заранее», — советует специалист.

Первый шаг: защита печени с помощью гепатопротекторов

Гепатопротекторы на основе эссенциальных фосфолипидов — это инвестиция в утро после праздника.

  • Печень — главный защитник организма от пищевых и алкогольных токсинов.

  • Алкоголь и жиры разрушают клетки печени, а фосфолипиды помогают восстанавливать их мембраны.

  • Начинать прием стоит за 1–2 недели до праздника.

«Ваша печень скажет спасибо: она справится с салатом, селедкой под шубой и другими деликатесами с минимальными потерями для себя», — отмечает Малеванная.

Витамины группы В: энергетическая поддержка нервной системы

Следующий важный шаг — курс витаминов B1, B6, B12.

  • Эти витамины помогают расщеплять алкоголь.

  • Их дефицит приводит к утренней «тряске», тревожности и раздражительности.

  • Стратегический запас витаминов заранее поддержит нервную систему и поможет чувствовать себя бодрым после праздника.

«Алкоголь активно вымывает витамины группы В, а они критически важны для вашего самочувствия», — объясняет эксперт.

Ферменты: разминка для поджелудочной

Ферменты — липаза, амилаза и протеаза — помогают пищеварению, но не «горстью за столом».

  • Принимать их стоит несколько дней до застолья.

  • Они подготавливают поджелудочную к повышенной нагрузке и ускоряют переваривание салатов и горячих блюд.

  • Подход похож на разминку перед марафоном: железа входит в «режим повышенной готовности».

Почему умеренность важнее фанатичного ЗОЖ

Малеванная напоминает: не стоит демонизировать праздничные блюда.

  • Один раз в году позволить себе вкусности — допустимо, если организм подготовлен.

  • Застолье с близкими — это своего рода психотерапия, способ сбросить годовое напряжение.

  • Радикальный ЗОЖ и постоянная тревога из-за калорий или вина могут быть вреднее, чем умеренные удовольствия.

«Главное — слушать свой организм, давать ему адекватную нагрузку, есть разнообразную пищу и наслаждаться компанией», — резюмирует эксперт.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь