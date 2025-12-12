Что принять до новогоднего застолья, чтобы утро 1 января не стало катастрофой

Новогодняя ночь для многих — марафон салатов, шампанского, вина и крепких напитков. Такая нагрузка на печень и поджелудочную железу может дать о себе знать уже утром 1 января. Эксперт в области функционального питания, Юлия Малеванная, объясняет, что борьба с последствиями застолья начинается заранее, а не после первого бокала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Забудьте о таблетках «от похмелья». Ваша цель — укрепить внутренние рубежи организма заранее», — советует специалист.
Гепатопротекторы на основе эссенциальных фосфолипидов — это инвестиция в утро после праздника.
Печень — главный защитник организма от пищевых и алкогольных токсинов.
Алкоголь и жиры разрушают клетки печени, а фосфолипиды помогают восстанавливать их мембраны.
Начинать прием стоит за 1–2 недели до праздника.
«Ваша печень скажет спасибо: она справится с салатом, селедкой под шубой и другими деликатесами с минимальными потерями для себя», — отмечает Малеванная.
Следующий важный шаг — курс витаминов B1, B6, B12.
Эти витамины помогают расщеплять алкоголь.
Их дефицит приводит к утренней «тряске», тревожности и раздражительности.
Стратегический запас витаминов заранее поддержит нервную систему и поможет чувствовать себя бодрым после праздника.
«Алкоголь активно вымывает витамины группы В, а они критически важны для вашего самочувствия», — объясняет эксперт.
Ферменты — липаза, амилаза и протеаза — помогают пищеварению, но не «горстью за столом».
Принимать их стоит несколько дней до застолья.
Они подготавливают поджелудочную к повышенной нагрузке и ускоряют переваривание салатов и горячих блюд.
Подход похож на разминку перед марафоном: железа входит в «режим повышенной готовности».
Малеванная напоминает: не стоит демонизировать праздничные блюда.
Один раз в году позволить себе вкусности — допустимо, если организм подготовлен.
Застолье с близкими — это своего рода психотерапия, способ сбросить годовое напряжение.
Радикальный ЗОЖ и постоянная тревога из-за калорий или вина могут быть вреднее, чем умеренные удовольствия.
«Главное — слушать свой организм, давать ему адекватную нагрузку, есть разнообразную пищу и наслаждаться компанией», — резюмирует эксперт.
