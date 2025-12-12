Что принять до новогоднего застолья, чтобы утро 1 января не стало катастрофой

Новогодняя ночь для многих — марафон салатов, шампанского, вина и крепких напитков. Такая нагрузка на печень и поджелудочную железу может дать о себе знать уже утром 1 января. Эксперт в области функционального питания, Юлия Малеванная, объясняет, что борьба с последствиями застолья начинается заранее, а не после первого бокала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.