Ученый раскрыл секрет «идеального» пива: только три ингредиента

Российский эксперт в области пивоварения Александр Панасюк рассказал, какие компоненты действительно делают пиво настоящим и чем отличается пивной напиток от классического напитка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: thedailymeal.com

Три столпа настоящего пива: хмель, солод и вода

По словам Панасюка, замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности и члена-корреспондента РАН, основа настоящего пива крайне проста: хмель, солод и вода.

«Хмель, солод и вода — это самое главное. Причем солода должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, иначе это уже не пиво, а пивной напиток», — пояснил ученый.

Иными словами, любое отклонение от этих пропорций уже меняет напиток, превращая его в продукт, напоминающий пиво, но не являющийся классическим.

Почему солод важен больше всего

Солод, по мнению эксперта, играет ключевую роль. Не менее 80% всего зернового сырья должно приходиться на солод, чтобы напиток можно было назвать настоящим пивом.

Любое уменьшение доли солода приводит к изменению вкуса и качества. Такой продукт может быть напитком с пивным вкусом, но он не соответствует стандартам «истинного» пива.

Хмель и хмелепродукты: в чем разница

Панасюк подчеркнул, что важно различать хмель и хмелепродукты. Настоящее пиво должно содержать преимущественно хмель, а не его производные или концентраты.

Это влияет не только на аромат и горечь напитка, но и на его естественные свойства, которые ценят настоящие любители пива.

Российское хмелеводство: проблемы и рост

В последние годы отечественные производители столкнулись с трудностями в хмелеводстве, что вынуждало использовать импортный хмель.

Однако ситуация постепенно меняется. Панасюк отметил, что в Чувашии и на Алтае активно развивается хмелеводство, создаются условия для полноценного производства, что позволит России снизить зависимость от импорта и «наверстать» упущенное.

Итог

Настоящее пиво — это простое, но строгое сочетание соложеного зерна, хмеля и воды. Соблюдение этих правил гарантирует аутентичный вкус и качество напитка, а российское производство постепенно возвращается к самостоятельному обеспечению себя ключевым ингредиентом — хмелем.