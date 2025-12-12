В Турции изменили правила при заселении в отели

В Турции вступили в силу строгие изменения в регистрации гостей гостиниц. Теперь копии паспортов и других документов удостоверяющих личность запрещены. Что это значит для туристов и как теперь проходит заселение, сообщает Lada.kz со ссылкой на peterburg2.

Новый порядок регистрации: никаких копий и сканов

Совет по защите персональных данных Турции официально запретил отелям хранить копии паспортов и других удостоверений личности.

Любые копии, фотографии или сканы документов запрещены для местных и иностранных гостей.

Сотрудники гостиниц продолжают проверять паспорта, но вся информация теперь вносится только в электронную систему МВД Турции .

Данные автоматически передаются в полицию или жандармерию, а хранение копий в отелях больше не допускается.

Ранее сделанные копии должны быть уничтожены, так как их хранение признано избыточным и опасным для безопасности персональной информации.

Какие данные теперь собирают гостиницы

Отелям разрешено фиксировать только минимальный набор сведений:

Фамилия и имя туриста

Номер паспорта или ID

Даты заезда и выезда

Полные сканы с чувствительной информацией, такой как религия, группа крови или личные отметки, больше не хранятся.

Польза для туристов и гостиниц

Эксперты отмечают несколько преимуществ нового подхода:

Упрощение регистрации : меньше бумажной работы для ресепшенов.

Повышение безопасности : снижается риск незаконного использования паспортных данных.

Спокойствие для гостей: особенно для иностранных туристов, в том числе россиян, которые часто переживают за сохранность документов за границей.

В социальных сетях и туристических сообществах путешественники отреагировали положительно. Многие признаются, что раньше копии паспортов в отелях вызывали тревогу, а теперь чувствуют себя увереннее.

Как действовать туристу при заселении

Если персонал отеля всё же пытается снять копию паспорта, юристы рекомендуют:

Вежливо отказаться. Напомнить о действующем решении Совета по защите персональных данных. Просто показать документ для визуальной проверки — этого достаточно для внесения сведений в систему.

Последствия для отелей

За нарушение новых правил гостиницам грозят проверки и серьёзные штрафы. Власти подчеркивают: защита персональных данных гостей — приоритет для всей отрасли.

Туристам рекомендуется быть внимательными и заранее знать свои права при заселении в отелях Турции.