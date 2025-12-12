18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.12.2025, 10:36

Знаки Зодиака, которым везет вопреки всему

Новости Мира 0 653

Эти люди словно идут по жизни с невидимым щитом: они могут рисковать, бросаться в авантюры и совершать смелые поступки, а вселенная словно всегда подстраховывает их. Астрологи утверждают, что за этим стоит особое расположение звезд, которое делает этих счастливчиков почти неуязвимыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Леди Mail.

Овен: горячие сердца под защитой Марса

Овны поражают своей смелостью и порой даже безрассудством. Они бросаются в новые дела с огнем и энтузиазмом, не считая возможные риски. И вот тут вступает в дело Марс – планета, покровительствующая этим энергичным и импульсивным натурам.

  • Безрассудство, которое восхищает: действия Овна порой шокируют окружающих, но именно это дерзновение привлекает к нему внимание высших сил.

  • Невидимая защита: Марс словно прикрывает своего подопечного от последствий, которые другим могли бы стоить очень дорого.

  • Сила характера: даже в самых рискованных ситуациях Овен сохраняет уверенность, словно ощущая поддержку судьбы.

Лев: царственная уверенность без лишних тревог

Львы живут по принципу «хочу – значит делаю». Они не тратят время на сомнения, тщательно просчитывать последствия – не их удел.

  • Величие без оглядки: Лев концентрируется на реализации своих идей, оставляя заботу о мелочах и последствиях другим.

  • Звездная поддержка: высшие силы словно признают его право на успех и подстраховывают в сложных ситуациях.

  • Энергия лидера: Львы умеют привлекать внимание и заряжать окружающих своей уверенностью, что делает их амбиции почти всегда успешными.

Стрелец: любовь к приключениям с небесной страховкой

Для Стрельца слова «осторожность» и «планирование» практически чужды. Он живет ради риска, приключений и новых впечатлений.

  • Риск как стиль жизни: каждый шаг Стрельца – как прыжок в неизведанное.

  • Приключения без страха: несмотря на отсутствие продуманных стратегий, вселенная словно подстраховывает его, позволяя переживать захватывающие события без лишнего вреда.

  • Храбрость и свобода: Стрелец не боится последствий, ведь его главная награда – опыт и впечатления, которые оберегает судьба.

Комментарии

