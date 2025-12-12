Знаки Зодиака, которым везет вопреки всему

Эти люди словно идут по жизни с невидимым щитом: они могут рисковать, бросаться в авантюры и совершать смелые поступки, а вселенная словно всегда подстраховывает их. Астрологи утверждают, что за этим стоит особое расположение звезд, которое делает этих счастливчиков почти неуязвимыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Леди Mail .

Овен: горячие сердца под защитой Марса

Овны поражают своей смелостью и порой даже безрассудством. Они бросаются в новые дела с огнем и энтузиазмом, не считая возможные риски. И вот тут вступает в дело Марс – планета, покровительствующая этим энергичным и импульсивным натурам.

Безрассудство, которое восхищает : действия Овна порой шокируют окружающих, но именно это дерзновение привлекает к нему внимание высших сил.

Невидимая защита : Марс словно прикрывает своего подопечного от последствий, которые другим могли бы стоить очень дорого.

Сила характера: даже в самых рискованных ситуациях Овен сохраняет уверенность, словно ощущая поддержку судьбы.

Лев: царственная уверенность без лишних тревог

Львы живут по принципу «хочу – значит делаю». Они не тратят время на сомнения, тщательно просчитывать последствия – не их удел.

Величие без оглядки : Лев концентрируется на реализации своих идей, оставляя заботу о мелочах и последствиях другим.

Звездная поддержка : высшие силы словно признают его право на успех и подстраховывают в сложных ситуациях.

Энергия лидера: Львы умеют привлекать внимание и заряжать окружающих своей уверенностью, что делает их амбиции почти всегда успешными.

Стрелец: любовь к приключениям с небесной страховкой

Для Стрельца слова «осторожность» и «планирование» практически чужды. Он живет ради риска, приключений и новых впечатлений.