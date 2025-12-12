18+
12.12.2025, 12:20

Xiaomi создала убийцу ChatGPT

Новости Мира

Китайский технологический гигант Xiaomi сделал громкое заявление в мире искусственного интеллекта. Компания представила нового виртуального ассистента Mi Chat, способного конкурировать с ChatGPT и другими популярными моделями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: slashgear.com
Фото: slashgear.com

Mi Chat — «убийца ChatGPT»

По информации издания ITHome, инсайдеры уже называют Mi Chat «убийцей ChatGPT». Несмотря на относительно скромное количество параметров — 7 миллиардов, — новая модель проявляет впечатляющую производительность.

В ходе ключевых тестов MiMo-7B-RL, на базе которой работает Mi Chat, показала себя быстрее и точнее, чем конкуренты:

  • o1-mini от OpenAI

  • Qwen QwQ-32B-Preview от Alibaba

Таким образом, Xiaomi смогла создать мощный ИИ даже с меньшими вычислительными ресурсами.

Большая языковая модель MiMo-7B-RL

Основой Mi Chat стала большая языковая модель MiMo-7B-RL, запущенная ранее в 2025 году. Модель построена так, чтобы эффективно обрабатывать текстовую информацию, давать точные ответы и взаимодействовать с пользователем в режиме реального времени.

По словам источников, ключевое преимущество MiMo-7B-RL — способность адаптироваться к запросам и контексту, сохраняя скорость работы и высокую точность.

Xiaomi активно инвестирует в ИИ

Президент Xiaomi Лу Вэйбин ранее сообщил, что компания в течение нескольких кварталов активно инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта.

Главная цель — глубокая интеграция нейросетей в реальные устройства и сервисы, что позволит пользователям управлять гаджетами и сервисами компании с помощью интеллектуальных помощников.

Когда ждать презентацию Mi Chat

По прогнозам журналистов ITHome, Xiaomi представит Mi Chat на ежегодной конференции Xiaomi 2025 Human Car Home Ecosystem Partner Conference в Пекине. Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года, и именно там мир увидит, как Mi Chat будет взаимодействовать с экосистемой гаджетов Xiaomi.

