Вы точно не знали про эти 6 возможностей WhatsApp

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в мире, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Обычно его используют для отправки текстовых и голосовых сообщений, фотографий и видео, а также для видеозвонков. Но за привычным интерфейсом скрывается ряд полезных функций, о которых знают не все пользователи. Ниже разберём самые интересные из них, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: 4s-info.ru

WhatsApp — что это и чем полезен

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями, которое позволяет:

отправлять и получать текстовые и голосовые сообщения;

создавать видеозвонки и конференции;

пересылать фотографии, видео и файлы;

формировать группы до 512 участников;

использовать сквозное шифрование, которое защищает переписку от посторонних.

Приложение принадлежит компании Meta (ранее Facebook) под руководством Марка Цукерберга. Разработчики регулярно обновляют мессенджер, добавляя новые функции и улучшая существующие.

Скрытые возможности WhatsApp, которые стоит знать

Многие пользователи используют только базовые функции мессенджера. Между тем, WhatsApp предлагает несколько удобных опций, о которых мало кто знает. Рассмотрим самые полезные из них.

1. WhatsApp на компьютере: Desktop и Web

Не обязательно ограничиваться мобильным приложением — WhatsApp можно использовать и на компьютере:

WhatsApp Desktop — скачиваем и устанавливаем программу для Windows или macOS.

WhatsApp Web — работает через браузер: достаточно отсканировать QR-код на официальном сайте, чтобы подключиться к своему аккаунту.

Эта функция удобна для отправки и получения файлов прямо на компьютер, а также для комфортного общения за большим экраном.

2. Форматирование текста в сообщениях

Вы можете выделять слова и фразы, используя встроенные инструменты форматирования:

Курсив : _текст_

Полужирный : *текст*

Зачёркивание : ~текст~

Моноширинный шрифт: текст (три одиночные кавычки до и после текста)

Это помогает структурировать сообщение, выделять важные моменты или просто делать переписку более наглядной.

3. Отправка сообщений нескольким людям без группы: функция «Рассылки»

Если нужно отправить одно сообщение сразу нескольким контактам, но не создавать группу, используйте «Рассылки»:

Откройте меню и выберите «Новая рассылка». Выберите нужные контакты или создайте новый список. Отправляйте сообщение — оно попадёт каждому адресату в личный чат, а не в общую группу.

Это удобно для приглашений, уведомлений или распространения важной информации.

4. Скрываем активность: настройки приватности

WhatsApp позволяет контролировать, кто видит вашу активность:

Перейдите в Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Был(а) в сети .

Выберите, кто сможет видеть время вашего последнего посещения.

Учтите, что если вы скрываете своё время, вы также не будете видеть время активности других пользователей.

5. Помечаем важные сообщения: функция «Звездочка»

Иногда нужно сохранить важную информацию, чтобы легко её найти позже. Для этого:

Удерживайте палец на сообщении. Нажмите иконку звёздочки в верхней части экрана.

Отмеченные сообщения сохраняются в разделе «Избранные», что позволяет быстро вернуться к нужной информации без пролистывания всего чата.

6. Поделиться местоположением

Объяснить, где вы находитесь, иногда непросто. WhatsApp позволяет делиться геолокацией в реальном времени:

Откройте чат с нужным контактом. Нажмите скрепку → Местоположение. Разрешите приложению доступ к геолокации на вашем смартфоне и отправьте местоположение.

Это удобно для встречи с друзьями или информирования близких о вашем положении, особенно в незнакомых местах.

Итог

WhatsApp — не только средство для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями. Его скрытые функции позволяют:

работать с мессенджером на компьютере;

форматировать текст и делать сообщения нагляднее;

отправлять одно и то же сообщение нескольким людям без создания групп;

управлять своей приватностью;

сохранять важные сообщения;

делиться точным местоположением.

Использование этих возможностей сделает ваше общение более удобным и безопасным, а переписку — структурированной и интересной.