Вы точно не знали про эти 6 возможностей WhatsApp

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в мире, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Обычно его используют для отправки текстовых и голосовых сообщений, фотографий и видео, а также для видеозвонков. Но за привычным интерфейсом скрывается ряд полезных функций, о которых знают не все пользователи. Ниже разберём самые интересные из них, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.
WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями, которое позволяет:
отправлять и получать текстовые и голосовые сообщения;
создавать видеозвонки и конференции;
пересылать фотографии, видео и файлы;
формировать группы до 512 участников;
использовать сквозное шифрование, которое защищает переписку от посторонних.
Приложение принадлежит компании Meta (ранее Facebook) под руководством Марка Цукерберга. Разработчики регулярно обновляют мессенджер, добавляя новые функции и улучшая существующие.
Многие пользователи используют только базовые функции мессенджера. Между тем, WhatsApp предлагает несколько удобных опций, о которых мало кто знает. Рассмотрим самые полезные из них.
Не обязательно ограничиваться мобильным приложением — WhatsApp можно использовать и на компьютере:
WhatsApp Desktop — скачиваем и устанавливаем программу для Windows или macOS.
WhatsApp Web — работает через браузер: достаточно отсканировать QR-код на официальном сайте, чтобы подключиться к своему аккаунту.
Эта функция удобна для отправки и получения файлов прямо на компьютер, а также для комфортного общения за большим экраном.
Вы можете выделять слова и фразы, используя встроенные инструменты форматирования:
Курсив:
_текст_
Полужирный:
*текст*
Зачёркивание:
~текст~
Моноширинный шрифт:
текст (три одиночные кавычки до и после текста)
Это помогает структурировать сообщение, выделять важные моменты или просто делать переписку более наглядной.
Если нужно отправить одно сообщение сразу нескольким контактам, но не создавать группу, используйте «Рассылки»:
Откройте меню и выберите «Новая рассылка».
Выберите нужные контакты или создайте новый список.
Отправляйте сообщение — оно попадёт каждому адресату в личный чат, а не в общую группу.
Это удобно для приглашений, уведомлений или распространения важной информации.
WhatsApp позволяет контролировать, кто видит вашу активность:
Перейдите в Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Был(а) в сети.
Выберите, кто сможет видеть время вашего последнего посещения.
Учтите, что если вы скрываете своё время, вы также не будете видеть время активности других пользователей.
Иногда нужно сохранить важную информацию, чтобы легко её найти позже. Для этого:
Удерживайте палец на сообщении.
Нажмите иконку звёздочки в верхней части экрана.
Отмеченные сообщения сохраняются в разделе «Избранные», что позволяет быстро вернуться к нужной информации без пролистывания всего чата.
Объяснить, где вы находитесь, иногда непросто. WhatsApp позволяет делиться геолокацией в реальном времени:
Откройте чат с нужным контактом.
Нажмите скрепку → Местоположение.
Разрешите приложению доступ к геолокации на вашем смартфоне и отправьте местоположение.
Это удобно для встречи с друзьями или информирования близких о вашем положении, особенно в незнакомых местах.
WhatsApp — не только средство для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями. Его скрытые функции позволяют:
работать с мессенджером на компьютере;
форматировать текст и делать сообщения нагляднее;
отправлять одно и то же сообщение нескольким людям без создания групп;
управлять своей приватностью;
сохранять важные сообщения;
делиться точным местоположением.
Использование этих возможностей сделает ваше общение более удобным и безопасным, а переписку — структурированной и интересной.
