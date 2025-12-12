Подержанные иномарки внезапно подешевели по всей России

Китайские модели: средняя цена в конце 2025 года составляет примерно 1,98 млн ₽ — это снижение ≈ на 1% по сравнению с предыдущим уровнем и первый раз, когда средняя цена опустилась ниже отметки в 2 млн ₽ с августа 2023 года.

Японские, корейские и европейские бренды: уменьшение стоимости как минимум на 30 тыс. ₽, средняя цена сейчас около 2,16 млн ₽ — этот уровень сопоставим с ценами начала 2023 года.