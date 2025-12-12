18+
12.12.2025, 16:50

Подержанные иномарки внезапно подешевели по всей России

Новости Мира 0 325

В ноябре российский рынок подержанных иномарок продемонстрировал нестандартный откат цен — средняя стоимость автомобилей с пробегом опустилась до уровня, который не фиксировался последние два года. Речь идёт преимущественно о машинах возрастом порядка 15 лет и старше. Снижение носит массовый характер и затрагивает разные группы брендов и регионы, хотя степень падения различается, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ixbt.com
Фото: ixbt.com

Как изменилась стоимость по типам брендов

  • Китайские модели: средняя цена в конце 2025 года составляет примерно 1,98 млн ₽ — это снижение ≈ на 1% по сравнению с предыдущим уровнем и первый раз, когда средняя цена опустилась ниже отметки в 2 млн ₽ с августа 2023 года.

  • Японские, корейские и европейские бренды: уменьшение стоимости как минимум на 30 тыс. ₽, средняя цена сейчас около 2,16 млн ₽ — этот уровень сопоставим с ценами начала 2023 года.

  • Общий тренд за год: по всему сегменту подержанных иномарок наблюдается падение цен примерно на 11% с начала года.

География падения цен: где дешевле, где — устойчиво

  • Снижение цен носит региональный характер: в некоторых областях сокращение оказалось очень заметным, в других — минимальным.

  • Примеры крайностей:

    • Кировская область: средняя цена возрастных иномарок упала до примерно 1,01 млн ₽ — один из самых низких региональных показателей.

    • Москва: остаётся лидером по стоимости — около 2,55 млн ₽ за аналогичный сегмент машин; столичный рынок демонстрирует наибольшую ценовую «поддержку».

  • Вывод: региональные различия усиливают общую неравномерность рынка — покупательская способность и локальный спрос/предложение сильно влияют на итоговую цену.

Почему это могло случиться: возможные факторы

Ниже — логичные причины, которые могут объяснять внезапное падение цен (комбинация факторов чаще всего даёт эффект, наблюдаемый на практике):

  1. Избыток предложения старых машин

    • Рост предложения на вторичном рынке (продажи по программам trade-in, лизинг-выкупов, владельцы, продающие машины перед праздниками) снижает конкуренцию за покупателя и давит на цену.

  2. Снижение спроса перед праздниками

    • Покупатели откладывают крупные покупки либо ориентируются на новогодние акции у дилеров, что временно уменьшает активность на вторичке.

  3. Перекладывание спроса на новые или младшие по возрасту машины

    • Если покупатели предпочитают более свежие модели или переходят на электромобили / локально популярные модели, спрос на «возрастной» флот падает.

  4. Финансовая динамика и ожидания потребителей

    • Курс валют, ставки по кредитам и инфляционные ожидания влияют на платежеспособность и готовность платить «высокую» цену за старую машину.

  5. Специальные факторы для китайских брендов

    • Однопроцентное снижение у китайских моделей может означать коррекцию после роста спроса или акций по продаже новых машин (влияет на цену вторички).

  6. Локальные особенности

    • В отдельных регионах (например, с низкой покупательной способностью) падение цен может быть резче: продавцы идут на уступки, чтобы быстрее реализовать машину.

Что это значит для разных участников рынка

  • Для продавцов старых машин: сейчас сложнее получить прежнюю цену — стоит быть гибче в ожиданиях и, возможно, корректировать стоимость или искать частичного трейд-ина.

  • Для покупателей: благоприятный момент для покупки подержанного автомобиля — цены снизились, и есть шанс найти выгодную сделку, особенно в регионах с сильным падением.

  • Для дилеров новых машин: стабилизация цен на новые модели (последние 7–8 месяцев) может удерживать часть спроса от вторички; дилерам выгодно использовать это в акциях по обмену старых авто.

  • Для рынка в целом: краткосрочная волатильность может смениться стабилизацией, если спрос восстановится или предложение сократится.

Какие риски и нюансы учитывать

  • Качество данных: средние цифры скрывают разброс — отдельные модели и состояния машины могут вести себя иначе (некоторые подержанные иномарки могут даже подорожать).

  • Сезонность: конец года — период с характерной «праздничной» статистикой; декабрьские значения не всегда означают долгосрочную тенденцию.

  • Региональные эффекты: ориентируясь на средние по стране, можно пропустить выгодные локальные предложения — или наоборот, переоценить доступность дешёвых авто в столице.

Практические советы

  • Продавцу: подготовьте техпаспорт, сервис-книгу и честное описание — это увеличит шансы продать выгоднее даже в условиях снижения цен.

  • Покупателю: сравните предложения в нескольких регионах, проверьте историю автомобиля и торгуйтесь — сейчас продавцы чаще соглашаются на уступки.

  • Инвестору/аналитику: смотрите не только на средние цены, но и на медиану и распределение по возрасту/модели — они дадут более полную картину.

Итог

Ноябрь показал, что сегмент подержанных иномарок в России вошёл в фазу заметного ценового снижения — минимум за два года. Это явление неоднородно: одинаковые по возрасту машины в разных регионах и разных брендов демонстрируют разные динамики. Для покупателей это окно возможностей; для продавцов — сигнал адаптировать цену и стратегию продажи. Следующее ключевое наблюдение — как рынок поведёт себя в январе–феврале: будет ли падение продолжаться, либо цены отыграют часть снижения.

0
0
0
