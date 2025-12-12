18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 18:33

«Пластыри для сердца», которые оживляют клетки: ученые сделали невозможное

Новости Мира 0 268

Американские исследователи из Гарвардского университета предложили инновационный способ сделать клеточную терапию сердца безопаснее и эффективнее. Специальные самособирающиеся «пластыри» на основе пептидов помогают сердечным клеткам, выращенным из стволовых клеток пациента, лучше интегрироваться в ткань сердца и синхронизироваться с его ритмом. Работа ученых опубликована в авторитетном журнале Science, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему клеточная терапия сердца важна

Сердечные клетки, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, считаются перспективным инструментом для восстановления сердца после инфаркта или при сердечной недостаточности. Однако ключевой проблемой до сих пор оставался высокий риск аритмий: пересаженные клетки часто сокращались несинхронно с собственными клетками сердца, что могло приводить к опасным нарушениям ритма.

«Киборг-органоиды» и наблюдение в реальном времени

Команда под руководством доцента Гарвардской школы инженерии и прикладных наук Цзя Лю и профессора департамента стволовых и регенеративных клеток Ричарда Ли разработала уникальную платформу, позволяющую наблюдать за поведением пересаженных клеток прямо в работающем сердце. Для этого ученые использовали трехмерные клеточные структуры с встроенной гибкой наноэлектроникой, которые способны фиксировать электрическую активность отдельных клеток.

Так называемые «киборг-органоиды» позволили впервые отделить сигналы трансплантированных клеток от электрической активности всего сердца и точно определить, какие из них «выпадают» из общего ритма. Это дало возможность тестировать разные способы улучшения приживаемости и зрелости клеток после пересадки.

Пептид RADA16 — ключ к синхронности

Наиболее эффективным оказался пептид RADA16, который уже используется в медицине как кровоостанавливающее средство. Он образует волокнистую структуру, напоминающую естественную среду сердечной ткани. При добавлении RADA16 к клеткам перед трансплантацией они формировали более организованную структуру и лучше электрически связывались с тканью сердца.

Длительное наблюдение показало, что клетки, пересаженные с использованием этого «пептидного каркаса», сокращались значительно более синхронно с сердцем хозяина и почти не проявляли аритмической активности. В то время как клетки без каркаса часто создавали участки с собственным, несогласованным ритмом.

Новые возможности для регенеративной медицины

По словам авторов исследования, сочетание гибкой биоэлектроники и органоидов открывает новые пути для оценки безопасности и эффективности клеточной терапии. Риск аритмий остаётся одной из главных преград на пути к клиническому применению клеточной терапии сердца, и предложенный подход может стать ключом к созданию безопасных и эффективных стратегий восстановления сердца.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь