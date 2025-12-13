Музыкант из Швеции научил осьминога «играть» на пианино

The Washington Post сообщает о необычном эксперименте блогера и музыканта Маттиаса Кранца, который решил проверить музыкальные способности осьминога. Миллионы пользователей в сети следят за результатами его необычного эксперимента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: mattiasyoutube/Instagram

Осьминог стал «учеником» музыканта

Кранц заказал осьминога на португальском рыболовном заводе с одной целью: научить морское животное играть на пианино. Первоначальная цель блогера была амбициозной — он хотел, чтобы осьминог смог воспроизвести мелодию из мультфильма «Under the Sea» и даже знаменитую тему из фильма «Челюсти».

По словам Кранца, осьминоги потенциально очень перспективны как «ученики» благодаря своим восьми конечностям, которые могут действовать независимо друг от друга.

Первые шаги и неожиданные трудности

Обучение оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось. В течение нескольких месяцев Кранц выстраивал доверие с животным, разрабатывал задания и создавал специальные музыкальные устройства.

Первым испытанием стало снятие пластиковой крышки с банки с лакомством.

Затем блогер предложил осьминогу 3D-печатную клавишу, нажатие которой вознаграждалось едой.

Позже было собрано подводное 15-клавишное пианино.

Однако реакция осьминога оказалась неожиданной: он не играл на инструменте, а просто сидел на нём. Попытки мотивировать питомца с помощью подводного динамика и визуальных символов не дали результата — морской житель реагировал исключительно на движение.

Прорыв с помощью «рыболовной проволоки»

Блогер придумал новую методику: он стал шевелить клавиши пианино с помощью рыболовной проволоки. Прорыв не наступил сразу, но постепенно осьминог научился:

Через неделю он смог нажимать две ноты подряд.

Через две недели — несколько нот одновременно.

Тем не менее, прогресс был ограничен: осьминог отвлекался, убегал из аквариума, прятал камеру и даже пытался разобрать инструмент.

Мотивация и музыкальные дуэты

Возвращение интереса помог «крабовый лифт» — акриловая трубка с любимым лакомством осьминога. В середине августа Кранц начал играть гитарные аккорды одновременно с движением клавиш, превращая занятия в своеобразный дуэт.

Хотя осьминог так и не научился стабильно попадать в нужные ноты, он мог воспроизвести часть простых мелодий, включая популярную детскую песню «Baby Shark».

Комментарий биологов

Морские биологи отмечают, что осьминог вряд ли понимал, что играет музыку. Его мотивировала исключительно еда, а не стремление к музыке. Тем не менее, эксперимент Кранца стал ярким примером взаимодействия человека и морских животных и привлёк внимание миллионов зрителей по всему миру.