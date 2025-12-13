Названы 10 самых надежных автомобилей в истории

Портал TopSpeed опубликовал исследование, в котором составил рейтинг десяти самых надежных автомобилей за всю историю . Эксперты оценивали модели по долговечности, минимальному количеству поломок и общей надежности, выраженной в баллах из 100, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Subaru

Лидеры рейтинга: Toyota Camry и Lexus ES

На первом месте оказался седан Toyota Camry 2015 года, набравший 90 баллов из 100. Специалисты отмечают высокую износостойкость двигателя, трансмиссии и подвески, что делает эту модель образцом надежности для своего класса.

Второе место занял Lexus ES 2015 года с рейтингом 89 баллов. Этот автомобиль сочетает премиальные материалы и техническую стабильность, что обеспечивает минимальные расходы на ремонт.

Замыкает тройку модель Toyota Corolla 2007 года, набравшая 88 баллов. Corolla известна своей долговечностью и способностью сохранять работоспособность даже при больших пробегах.

Остальные модели в топ-10

В рейтинг также вошли следующие автомобили, которые доказали свою надежность на практике:

Honda Accord 2007 года – проверенный временем седан, сочетающий экономичность и минимальное количество поломок.

Toyota RAV4 2018 года – компактный кроссовер с надежной трансмиссией и устойчивой электроникой.

Mazda MX-5 Miata 2019 года – спортивное родстер-купе, известное своей надежной механикой и динамикой.

Lexus GX 2021 года – премиальный внедорожник с высоким качеством сборки и долговечными узлами.

Toyota Prius 2022 года – гибридный лидер по надежности в сегменте экологичных автомобилей.

Mazda CX-9 2022 года – крупный кроссовер с прочной подвеской и устойчивой электроникой.

Subaru Legacy – представитель японской марки, известный долговечной системой полного привода и минимальными проблемами с трансмиссией.

Самые ненадежные модели Toyota

Для контраста эксперты также выделили наименее надежные автомобили Toyota последних двух десятилетий:

Toyota GR Supra – спортивное купе с частыми проблемами системы помощи при торможении и натяжителей ремней безопасности.

Toyota bZ4X – новая электрическая модель, владельцы которой жалуются на низкое качество болтов ступицы и прочие мелкие технические недочеты.

Эксперты отмечают, что даже у японских брендов бывают модели с проблемами, особенно среди новых технологий и спортивных автомобилей.

Вывод

Рейтинг TopSpeed подтверждает, что Toyota и Lexus остаются эталоном надежности на рынке, особенно для тех, кто ценит долговечность и минимальные затраты на обслуживание. Одновременно исследование показывает, что новые и спортивные модели требуют более внимательного подхода к выбору, чтобы избежать частых технических проблем.