18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.12.2025, 07:32

Генетики назвали народы с наибольшей предрасположенностью к диабету 2-го типа

Новости Мира 0 634

Специалисты компании Genotek провели масштабное исследование, изучив более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Целью анализа было определить, какие народы имеют повышенную предрасположенность к сахарному диабету 2-го типа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

New Africa/Shutterstock/FOTODOM
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Результаты показали, что наибольший риск отмечается у азербайджанцев, армян и чеченцев, тогда как у некоторых других народов, например якутов, вероятность развития заболевания крайне низкая.

Генетика и диабет: как связаны

Развитие диабета 2-го типа определяется сочетанием наследственных факторов и образа жизни. Генетические варианты могут влиять на:

  • Чувствительность клеток организма к инсулину

  • Способность поджелудочной железы вырабатывать достаточное количество гормона

Крупные международные исследования, включающие более 2,5 миллионов человек, подтвердили роль гена TCF7L2 (rs7903146) как самого сильного известного генетического фактора риска диабета 2-го типа.

  • Носители двух аллелей T (TT) имеют в 2 раза выше риск, чем носители двух аллелей C (CC)

  • Этот показатель считается эталоном для проверки новых генетических факторов риска

Какие народы подвержены риску

Анализ Genotek показал распределение носителей «рисковых» аллелей среди этнических групп России:

Наибольший риск:

  • Азербайджанцы — 16,03%

  • Армяне — 15,16%

  • Чеченцы — 10,38%

Низкий риск:

  • Якуты — 0,14%

  • Башкиры — 1,1%

  • Корейцы — рисковый вариант не обнаружен

Мнение экспертов

Александр Ракитько, директор по науке Genotek, подчеркнул:

«Генетика играет ключевую роль в развитии диабета 2-го типа. Это не болезнь одного гена — на нее влияет множество факторов, которые складываются вместе. Понимание полигенной природы диабета помогает точнее оценивать риски и подбирать персональные методы профилактики и лечения».

Марина Степковская, врач-терапевт Genotek, добавила:

«Даже при наличии «рискового» гена, образ жизни, питание и физическая активность остаются ключевыми факторами профилактики. Данные исследования позволяют точнее формировать рекомендации для разных этнических групп и каждого пациента».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь