Генетики назвали народы с наибольшей предрасположенностью к диабету 2-го типа

Специалисты компании Genotek провели масштабное исследование, изучив более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Целью анализа было определить, какие народы имеют повышенную предрасположенность к сахарному диабету 2-го типа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Результаты показали, что наибольший риск отмечается у азербайджанцев, армян и чеченцев, тогда как у некоторых других народов, например якутов, вероятность развития заболевания крайне низкая.

Генетика и диабет: как связаны

Развитие диабета 2-го типа определяется сочетанием наследственных факторов и образа жизни. Генетические варианты могут влиять на:

Чувствительность клеток организма к инсулину

Способность поджелудочной железы вырабатывать достаточное количество гормона

Крупные международные исследования, включающие более 2,5 миллионов человек, подтвердили роль гена TCF7L2 (rs7903146) как самого сильного известного генетического фактора риска диабета 2-го типа.

Носители двух аллелей T (TT) имеют в 2 раза выше риск , чем носители двух аллелей C (CC)

Этот показатель считается эталоном для проверки новых генетических факторов риска

Какие народы подвержены риску

Анализ Genotek показал распределение носителей «рисковых» аллелей среди этнических групп России:

Наибольший риск:

Азербайджанцы — 16,03%

Армяне — 15,16%

Чеченцы — 10,38%

Низкий риск:

Якуты — 0,14%

Башкиры — 1,1%

Корейцы — рисковый вариант не обнаружен

Мнение экспертов

Александр Ракитько, директор по науке Genotek, подчеркнул:

«Генетика играет ключевую роль в развитии диабета 2-го типа. Это не болезнь одного гена — на нее влияет множество факторов, которые складываются вместе. Понимание полигенной природы диабета помогает точнее оценивать риски и подбирать персональные методы профилактики и лечения».

Марина Степковская, врач-терапевт Genotek, добавила: