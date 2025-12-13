Генетики назвали народы с наибольшей предрасположенностью к диабету 2-го типа

Специалисты компании Genotek провели масштабное исследование, изучив более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Целью анализа было определить, какие народы имеют повышенную предрасположенность к сахарному диабету 2-го типа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Результаты показали, что наибольший риск отмечается у азербайджанцев, армян и чеченцев, тогда как у некоторых других народов, например якутов, вероятность развития заболевания крайне низкая.
Развитие диабета 2-го типа определяется сочетанием наследственных факторов и образа жизни. Генетические варианты могут влиять на:
Чувствительность клеток организма к инсулину
Способность поджелудочной железы вырабатывать достаточное количество гормона
Крупные международные исследования, включающие более 2,5 миллионов человек, подтвердили роль гена TCF7L2 (rs7903146) как самого сильного известного генетического фактора риска диабета 2-го типа.
Носители двух аллелей T (TT) имеют в 2 раза выше риск, чем носители двух аллелей C (CC)
Этот показатель считается эталоном для проверки новых генетических факторов риска
Анализ Genotek показал распределение носителей «рисковых» аллелей среди этнических групп России:
Наибольший риск:
Азербайджанцы — 16,03%
Армяне — 15,16%
Чеченцы — 10,38%
Низкий риск:
Якуты — 0,14%
Башкиры — 1,1%
Корейцы — рисковый вариант не обнаружен
Александр Ракитько, директор по науке Genotek, подчеркнул:
«Генетика играет ключевую роль в развитии диабета 2-го типа. Это не болезнь одного гена — на нее влияет множество факторов, которые складываются вместе. Понимание полигенной природы диабета помогает точнее оценивать риски и подбирать персональные методы профилактики и лечения».
Марина Степковская, врач-терапевт Genotek, добавила:
«Даже при наличии «рискового» гена, образ жизни, питание и физическая активность остаются ключевыми факторами профилактики. Данные исследования позволяют точнее формировать рекомендации для разных этнических групп и каждого пациента».
Комментарии0 комментарий(ев)