Названы самые отвратительные блюда в мире

Гастрономический путеводитель TasteAtlas составил рейтинг из 100 самых отвратительных блюд мира, включив в него блюда, которые дегустаторы и критики признали шокирующими по вкусу, запаху или внешнему виду. В списке — скандинавские деликатесы из ферментированной рыбы и крови, испанская форель с хамоном, британский угорь в желе и даже вареное утиное яйцо с эмбрионом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
На вершине списка оказался исландский деликатес «свид» — половинка бараньей головы, которую сначала опаливают на огне для удаления шерсти, а затем отваривают и подают с картофельным и реповым пюре. Этот традиционный рецепт впечатлил дегустаторов своей экстремальной внешностью и необычным вкусом.
Следующее место заняло торраматюр — еще одно скандинавское блюдо, представляющее собой смесь ферментированной акулы, копченой баранины и кровяных колбас. Подобные комбинации, характерные для северной кухни, вызывают у многих гостей региона сильное отторжение.
На третьей строчке рейтинга оказалась жареная форель по-наваррски — испанское блюдо, которое подают с лимонным соком и пожаренным хамоном. Несмотря на необычное сочетание ингредиентов, критики сочли его крайне непривлекательным.
Пятое место занял британский кокни — угорь в желе, традиционное блюдо Лондона, которое многим кажется непривычным и вызывающим отторжение из-за специфической текстуры и внешнего вида.
Скандинавская кухня в рейтинге представлена также пельменями блодпальт и блинчиками блодплаттер, приготовленными из свиной или оленьей крови. Эти блюда заняли четвертое и шестое места и считаются традиционными, но при этом вызывают у многих сильное отвращение.
В первую десятку также вошли:
Милкао и чапалеле — чилийские картофельные лепешки;
Жареные шелкопряды — популярный деликатес в Таиланде;
Греческий салат из артишоков, необычный по вкусу для многих дегустаторов.
Эти блюда демонстрируют, как культурные привычки и гастрономические традиции разных стран могут восприниматься совершенно по-разному.
Список возглавляют и необычные морепродукты:
Лютефиск (Норвегия) — сушеная треска, вымоченная в щелочи. По мере вызревания она приобретает желеподобную консистенцию и резкий запах, что делает блюдо крайне непривлекательным для новичков.
Балут (Филиппины) — вареное утиное яйцо с почти сформировавшимся эмбрионом, который подают как деликатес. Это блюдо традиционно ценится на Филиппинах, но для иностранцев выглядит и воспринимается как шокирующее.
Рейтинг TasteAtlas напоминает, что восприятие еды крайне субъективно. То, что в одной культуре считается деликатесом, в другой может вызывать отвращение. Эти блюда стали настоящим «антитопом», который демонстрирует богатство и разнообразие мировой кухни, пусть и с экстремальным эффектом для дегустаторов.
