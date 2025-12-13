18+
13.12.2025, 08:31

Названы самые отвратительные блюда в мире

Новости Мира 0 452

Гастрономический путеводитель TasteAtlas составил рейтинг из 100 самых отвратительных блюд мира, включив в него блюда, которые дегустаторы и критики признали шокирующими по вкусу, запаху или внешнему виду. В списке — скандинавские деликатесы из ферментированной рыбы и крови, испанская форель с хамоном, британский угорь в желе и даже вареное утиное яйцо с эмбрионом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: World Travel Guides / YouTube
Кадр: World Travel Guides / YouTube

На вершине списка оказался исландский деликатес «свид» — половинка бараньей головы, которую сначала опаливают на огне для удаления шерсти, а затем отваривают и подают с картофельным и реповым пюре. Этот традиционный рецепт впечатлил дегустаторов своей экстремальной внешностью и необычным вкусом.

Следующее место заняло торраматюр — еще одно скандинавское блюдо, представляющее собой смесь ферментированной акулы, копченой баранины и кровяных колбас. Подобные комбинации, характерные для северной кухни, вызывают у многих гостей региона сильное отторжение.

Испания и Великобритания: неожиданные гастрономические шокеры

На третьей строчке рейтинга оказалась жареная форель по-наваррски — испанское блюдо, которое подают с лимонным соком и пожаренным хамоном. Несмотря на необычное сочетание ингредиентов, критики сочли его крайне непривлекательным.

Пятое место занял британский кокни — угорь в желе, традиционное блюдо Лондона, которое многим кажется непривычным и вызывающим отторжение из-за специфической текстуры и внешнего вида.

Кровавые деликатесы Скандинавии

Скандинавская кухня в рейтинге представлена также пельменями блодпальт и блинчиками блодплаттер, приготовленными из свиной или оленьей крови. Эти блюда заняли четвертое и шестое места и считаются традиционными, но при этом вызывают у многих сильное отвращение.

Экзотические блюда из Латинской Америки и Азии

В первую десятку также вошли:

  • Милкао и чапалеле — чилийские картофельные лепешки;

  • Жареные шелкопряды — популярный деликатес в Таиланде;

  • Греческий салат из артишоков, необычный по вкусу для многих дегустаторов.

Эти блюда демонстрируют, как культурные привычки и гастрономические традиции разных стран могут восприниматься совершенно по-разному.

Экстремальные морепродукты и яйца с эмбрионом

Список возглавляют и необычные морепродукты:

  • Лютефиск (Норвегия) — сушеная треска, вымоченная в щелочи. По мере вызревания она приобретает желеподобную консистенцию и резкий запах, что делает блюдо крайне непривлекательным для новичков.

  • Балут (Филиппины) — вареное утиное яйцо с почти сформировавшимся эмбрионом, который подают как деликатес. Это блюдо традиционно ценится на Филиппинах, но для иностранцев выглядит и воспринимается как шокирующее.

Итог: границы гастрономического восприятия

Рейтинг TasteAtlas напоминает, что восприятие еды крайне субъективно. То, что в одной культуре считается деликатесом, в другой может вызывать отвращение. Эти блюда стали настоящим «антитопом», который демонстрирует богатство и разнообразие мировой кухни, пусть и с экстремальным эффектом для дегустаторов.

