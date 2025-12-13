18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.12.2025, 09:29

В Германии взорвалась бомба времен Второй мировой войны: 58 пострадавших

Новости Мира

В немецком городе Ханау операция по обезвреживанию боеприпаса времен Второй мировой войны завершилась трагическим инцидентом. В результате неконтролируемого взрыва пострадали 58 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bild.

Фото: BILD
Фото: BILD

Ошибка экспертов: зажигательная бомба оказалась фугасной

По информации Bild, специалисты, проводившие разминирование, ошибочно определили тип найденного боеприпаса. Изначально бомба была классифицирована как зажигательная, однако на самом деле она оказалась фугасной.

Эта ошибка привела к неконтролируемому взрыву, который нанес значительный ущерб окружающим зданиям. Разрушено 28 квартир, а по меньшей мере одно жилое помещение признано непригодным для проживания.

Представитель местных властей Маттиас Шайдер отметил, что расчеты специалистов строились на неверной информации о типе бомбы, что и стало причиной инцидента.

Эвакуация и меры предосторожности

Перед началом обезвреживания была предпринята масштабная подготовка:

  • Построен защитный барьер из контейнеров, заполненных водой.

  • Эвакуированы 4,5 тысячи жителей близлежащих районов.

Тем не менее сила взрыва оказалась значительно выше расчетов, что привело к разрушению водяного заслона и дополнительным повреждениям зданий.

Последствия для жителей Ханау

Мэр города Клаус Камински заявил, что часть семей не сможет вернуться в свои дома в ближайшее время. Он подчеркнул, что главная задача — обеспечение безопасности жителей, и отметил, что, к счастью, все эвакуированные выжили.

Власти продолжают оценивать ущерб и искать временные решения для жителей, лишившихся жилья.

