Почему «шипучки» от похмелья не работают и могут быть опасны

Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, что популярные шипучие средства от похмелья, обещающие мгновенное восстановление и детокс организма, часто оказываются неэффективными и даже потенциально вредными для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Одерий, похмелье — это не просто «отравление токсинами». В организме происходят сразу несколько процессов:
Потеря жидкости и жизненно важных минералов (электролитов).
Накопление ацетальдегида — продукта распада алкоголя, вызывающего головную боль, тошноту и слабость.
Нарушение обмена глюкозы, сбой работы вестибулярного аппарата и сбившийся режим сна.
«Никакая «волшебная таблетка» не способна мгновенно устранить все эти изменения», — пояснила врач.
Типичный состав таких продуктов включает:
Аскорбиновую кислоту (витамин C).
Электролиты: натрий, калий, магний.
Сахарозаменители.
Обезболивающие (аспирин или ибупрофен в отдельных препаратах).
Добавки вроде глутамина, янтарной кислоты, таурина.
Витамины группы B.
Реальная польза шипучек ограничивается лишь гидратацией:
Вода и электролиты частично компенсируют обезвоживание.
Холодная вода может слегка стимулировать нервную систему.
Натрий кратковременно повышает тонус сосудов.
Кофеин создает субъективное ощущение бодрости.
Однако эти эффекты не ускоряют переработку алкоголя и не устраняют причины похмелья, подчеркнула врач.
Анна Одерий выделяет несколько опасностей при употреблении шипучих средств:
Проблемы с давлением — высокое содержание натрия может вызвать скачки у людей с гипертонией.
Раздражение желудка — кислоты и компоненты напитка усиливают дискомфорт.
Кровотечения — аспирин повышает риск желудочных кровотечений на фоне уже раздраженной слизистой.
Побочные эффекты витаминов B — избыток витамина B6 может вызвать кожные реакции и нейротоксичность.
Повышение риска злоупотребления алкоголем — шипучки воспринимаются как «антидот», что снижает осторожность при употреблении спиртного.
Доказательная медицина предлагает несколько безопасных способов облегчить симптомы:
Пить больше воды и напитков с электролитами — для компенсации потери жидкости.
Высыпаться — сон способствует восстановлению организма.
Легкая, питательная пища — помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Обезболивающие при необходимости — например, ибупрофен в таблетках, но не на пустой желудок.
В то же время «детоксы», янтарная кислота и другие «чудо-таблетки» не ускоряют переработку алкоголя — это миф.
«Шипучки от похмелья» больше маркетинговый прием, чем эффективное средство. Они могут облегчить симптомы только за счет воды и электролитов, но не устраняют причины похмелья и несут потенциальные риски.
Лучший способ избежать похмелья — умеренность в употреблении алкоголя или полный отказ от него. Забота о здоровье должна быть осознанной и безопасной, резюмировала врач.
