Почему «шипучки» от похмелья не работают и могут быть опасны

Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, что популярные шипучие средства от похмелья, обещающие мгновенное восстановление и детокс организма, часто оказываются неэффективными и даже потенциально вредными для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Похмелье — сложный физиологический процесс

По словам Одерий, похмелье — это не просто «отравление токсинами». В организме происходят сразу несколько процессов:

Потеря жидкости и жизненно важных минералов (электролитов).

Накопление ацетальдегида — продукта распада алкоголя, вызывающего головную боль, тошноту и слабость.

Нарушение обмена глюкозы, сбой работы вестибулярного аппарата и сбившийся режим сна.

«Никакая «волшебная таблетка» не способна мгновенно устранить все эти изменения», — пояснила врач.

Что содержат шипучие средства

Типичный состав таких продуктов включает:

Аскорбиновую кислоту (витамин C).

Электролиты: натрий, калий, магний.

Сахарозаменители.

Обезболивающие (аспирин или ибупрофен в отдельных препаратах).

Добавки вроде глутамина, янтарной кислоты, таурина.

Витамины группы B.

Почему эффект «бодрости» иллюзорен

Реальная польза шипучек ограничивается лишь гидратацией:

Вода и электролиты частично компенсируют обезвоживание.

Холодная вода может слегка стимулировать нервную систему.

Натрий кратковременно повышает тонус сосудов.

Кофеин создает субъективное ощущение бодрости.

Однако эти эффекты не ускоряют переработку алкоголя и не устраняют причины похмелья, подчеркнула врач.

Потенциальные риски для здоровья

Анна Одерий выделяет несколько опасностей при употреблении шипучих средств:

Проблемы с давлением — высокое содержание натрия может вызвать скачки у людей с гипертонией. Раздражение желудка — кислоты и компоненты напитка усиливают дискомфорт. Кровотечения — аспирин повышает риск желудочных кровотечений на фоне уже раздраженной слизистой. Побочные эффекты витаминов B — избыток витамина B6 может вызвать кожные реакции и нейротоксичность. Повышение риска злоупотребления алкоголем — шипучки воспринимаются как «антидот», что снижает осторожность при употреблении спиртного.

Что реально помогает при похмелье

Доказательная медицина предлагает несколько безопасных способов облегчить симптомы:

Пить больше воды и напитков с электролитами — для компенсации потери жидкости.

Высыпаться — сон способствует восстановлению организма.

Легкая, питательная пища — помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Обезболивающие при необходимости — например, ибупрофен в таблетках, но не на пустой желудок.

В то же время «детоксы», янтарная кислота и другие «чудо-таблетки» не ускоряют переработку алкоголя — это миф.

Вывод

«Шипучки от похмелья» больше маркетинговый прием, чем эффективное средство. Они могут облегчить симптомы только за счет воды и электролитов, но не устраняют причины похмелья и несут потенциальные риски.

Лучший способ избежать похмелья — умеренность в употреблении алкоголя или полный отказ от него. Забота о здоровье должна быть осознанной и безопасной, резюмировала врач.