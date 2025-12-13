68-летняя британка умерла на 11 минут и рассказала о запахах рая и ада

68-летняя жительница Великобритании Шарлотта Холмс заявила, что во время клинической смерти пережила яркие и запоминающиеся видения, которые, по ее словам, напоминали представления о рае и аде. Женщина утверждает, что даже спустя время отчетливо помнит запахи и ощущения, пережитые в тот момент, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com

Своей историей она поделилась с британским изданием The Mirror.

Резкое ухудшение состояния на приеме у врача

Инцидент произошел во время визита Шарлотты Холмс к кардиологу. Женщина обратилась за медицинской помощью из-за проблем с сердцем, однако прямо во время приема ее состояние резко ухудшилось.

По словам медиков, у пациентки внезапно произошло критическое повышение артериального давления, что привело к остановке сердца. Врачи были вынуждены немедленно приступить к экстренным реанимационным мероприятиям.

11 минут между жизнью и смертью

Сердце британки не билось в течение примерно 11 минут. Все это время медицинский персонал боролся за ее жизнь, применяя стандартные методы сердечно-легочной реанимации.

Впоследствии Холмс рассказала, что в этот период у нее возникло отчетливое ощущение отделения сознания от тела. По ее словам, происходящее воспринималось как нечто реальное и осмысленное, а не как обрывочные образы или сны.

Видения, которые женщина называет «раем»

По утверждению Шарлотты Холмс, первым местом, куда она «попала», был рай. Женщина заявила, что видела там своих умерших родственников и, как она считает, Бога.

Особенно сильное впечатление на нее произвели ощущения, связанные с запахами и звуками. По словам британки, в «раю» постоянно ощущался необычайно приятный аромат, напоминающий запах свежих цветов. Кроме того, она запомнила мягкую и гармоничную музыку, которая, по ее словам, усиливала чувство спокойствия и умиротворения.

Пугающий контраст: «запах ада»

После этого, как утверждает Холмс, ей было показано и другое место, которое она ассоциирует с адом. Женщина рассказала, что контраст с предыдущими ощущениями был резким и тяжелым.

По ее словам, это пространство запомнилось крайне неприятными запахами и звуками. Именно эти ощущения, утверждает британка, стали самыми тревожными и до сих пор остаются в ее памяти.

Как врачи объясняют подобные рассказы

Медицинские специалисты отмечают, что пациенты, пережившие клиническую смерть, нередко описывают схожие переживания — яркие образы, необычные ощущения, чувство выхода из тела, а также сильные эмоциональные и сенсорные впечатления.

При этом врачи подчеркивают, что на сегодняшний день подобные феномены не имеют однозначного научного объяснения. Существует несколько гипотез, связывающих такие состояния с особенностями работы мозга в условиях критической нехватки кислорода, однако ни одна из них не дает исчерпывающих ответов.

История, которая продолжает вызывать споры

Рассказ Шарлотты Холмс вновь привлек внимание к теме околосмертных переживаний, которая остается предметом дискуссий как среди ученых, так и среди обычных людей. Одни воспринимают подобные истории как доказательство существования загробной жизни, другие — как сложную реакцию человеческого организма на экстремальные состояния.

Сама британка утверждает, что пережитый опыт навсегда изменил ее отношение к жизни и смерти.