18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.12.2025, 14:38

Актера Питера Грина нашли мертвым в квартире: он играл в «Криминальном чтиве» и «Маске»

Новости Мира 0 462

В пятницу, 12 декабря 2025 года, в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке был обнаружен мертвым американский актер Питер Грин. Он прославился ролями в культовых фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: TASS/Rights Managed
Фото: TASS/Rights Managed

Сосед нашел актера после нескольких дней тишины

По данным СМИ, 60-летнего Грина обнаружил сосед, который заметил, что из квартиры актера несколько дней не доносилась обычная рождественская музыка.

Прибывшие на вызов полицейские нашли тело мужчины на полу квартиры без признаков жизни. Официальная причина смерти пока не установлена, данные о насильственной смерти отсутствуют. Ожидается, что точную причину установит судмедэксперт.

Карьера Питера Грина: культовые роли и известные фильмы

Питер Грин получил широкую известность после выхода фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994), где сыграл Зеда — одного из похитителей Марселласа Уоллеса.

Годом ранее актер снялся в комедии «Маска», исполнив роль бандита Дориана Тайрелла. В его фильмографии также значатся:

  • «Подозрительные лица»

  • «Враг государства»

  • «Завтра не умрет никогда»

Грин оставил яркий след в американском кино как талантливый характерный актер.

Менеджер подтвердил смерть и рассказал о планах актера

Менеджер Питера Грина, Грегг Эдвард, работавший с актером более десяти лет, подтвердил его смерть. В комментарии «New York Daily News» он назвал Грина «одним из самых блестящих характерных актеров на планете» и отметил его доброе сердце.

Эдвард также сообщил, что Грин был утвержден на роль в новом фильме с Микки Рурком и рассматривался для участия в нескольких других проектах.

Личная жизнь и борьба с зависимостью

В интервью журналу «Premier» в 1997 году Питер Грин открыто говорил о своей борьбе с наркотической зависимостью в 1990-е годы. По словам менеджера, в последние годы актер находился в хорошей форме: он активно передвигался по городу на велосипеде и готовился к плановой операции.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь