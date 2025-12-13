Актера Питера Грина нашли мертвым в квартире: он играл в «Криминальном чтиве» и «Маске»

В пятницу, 12 декабря 2025 года, в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке был обнаружен мертвым американский актер Питер Грин. Он прославился ролями в культовых фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: TASS/Rights Managed

Сосед нашел актера после нескольких дней тишины

По данным СМИ, 60-летнего Грина обнаружил сосед, который заметил, что из квартиры актера несколько дней не доносилась обычная рождественская музыка.

Прибывшие на вызов полицейские нашли тело мужчины на полу квартиры без признаков жизни. Официальная причина смерти пока не установлена, данные о насильственной смерти отсутствуют. Ожидается, что точную причину установит судмедэксперт.

Карьера Питера Грина: культовые роли и известные фильмы

Питер Грин получил широкую известность после выхода фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994), где сыграл Зеда — одного из похитителей Марселласа Уоллеса.

Годом ранее актер снялся в комедии «Маска», исполнив роль бандита Дориана Тайрелла. В его фильмографии также значатся:

«Подозрительные лица»

«Враг государства»

«Завтра не умрет никогда»

Грин оставил яркий след в американском кино как талантливый характерный актер.

Менеджер подтвердил смерть и рассказал о планах актера

Менеджер Питера Грина, Грегг Эдвард, работавший с актером более десяти лет, подтвердил его смерть. В комментарии «New York Daily News» он назвал Грина «одним из самых блестящих характерных актеров на планете» и отметил его доброе сердце.

Эдвард также сообщил, что Грин был утвержден на роль в новом фильме с Микки Рурком и рассматривался для участия в нескольких других проектах.

Личная жизнь и борьба с зависимостью

В интервью журналу «Premier» в 1997 году Питер Грин открыто говорил о своей борьбе с наркотической зависимостью в 1990-е годы. По словам менеджера, в последние годы актер находился в хорошей форме: он активно передвигался по городу на велосипеде и готовился к плановой операции.