Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.12.2025, 16:39

Американец бросил успешную карьеру ради помощи ослам

Новости Мира

Рон Кинг, бывший старший вице-президент крупной медиакорпорации Time Inc., просматривал ленту соцсетей, как обычно. Но одно короткое видео заставило его остановиться: речь шла об ослах, оказавшихся в бедственном положении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр: @monumentpost2911
Как видео перевернуло его жизнь

То, что могло бы остаться просто трогательной историей, перевернуло всю его жизнь. Мужчина понял, что его профессиональные достижения — управленческие стратегии, графики и рекламные кампании — не приносят такого удовлетворения, как возможность помогать этим животным.

От топ-менеджера до защитника ослов

Не раздумывая долго, Кинг покинул свою высокооплачиваемую должность. Сейчас вся его жизнь посвящена ослам: спасение, реабилитация и поиск новых домов для животных стали его главной целью.

«Ослы — одни из лучших созданий на земле», — говорит Кинг в интервью People. — «Они эмоциональные, умные, любознательные и очень смешные. С ними каждый день полон сюрпризов и радости».

Игра слов: «Король Ослов»

Сегодня американец называет себя «Королем Ослов». Забавный поворот: фамилия Кинг с английского переводится как «король». Так личная миссия Рона обрела и символическое название, и титул, вызывающий улыбку.

Другие примеры необычного милосердия

История Кинга напоминает о людях, чьи маленькие поступки создают большие изменения. Так, South China Morning Post рассказывала о Сюаньсюань из китайского города Баошань. Женщина собирала нетронутые блюда со свадебных банкетов незнакомых людей, чтобы прокормить более 120 бездомных кошек, которых она спасла.

Мир полон таких историй: иногда достаточно маленького шага — и жизнь меняется не только для человека, но и для тех, кому он помогает.

