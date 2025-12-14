Футбол за €200 млн: почему Мбаппе стал одной из самых ценных звезд планеты

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе укрепил статус одного из самых ценных футболистов планеты. Согласно обновленным данным портала Transfermarkt, 26-летний форвард вошел в тройку самых дорогих игроков мира, увеличив свою трансферную стоимость сразу на 20 миллионов евро — до отметки €200 млн, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Соцсети ФК "Реал"

Почему цена выросла

Очередная переоценка была проведена по итогам обновления стоимостей игроков испанской Ла Лиги. Эксперты Transfermarkt учли как индивидуальную статистику, так и влияние футболистов на игру своих клубов.

В текущем сезоне Мбаппе демонстрирует впечатляющую результативность:

24 матча за «Реал» во всех турнирах

26 забитых мячей

Такая эффективность сделала француза одним из главных факторов успеха мадридского клуба и напрямую отразилась на его рыночной цене.

Компания стоимостью в €200 млн

После обновления Мбаппе оказался в элитной группе футболистов, чья трансферная стоимость достигла максимума на мировом рынке. Он сравнялся по цене с:

норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом ,

испанским вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

Все трое оцениваются в €200 млн и на данный момент делят звание самых дорогих игроков мира.

Кто прибавил больше всех

Главным «выгодоприобретателем» обновления стал еще один представитель «Реала». Турецкий полузащитник Арда Гюлер резко прибавил в цене — сразу на €30 млн. Теперь его трансферная стоимость составляет €90 млн, что стало одним из самых заметных скачков в последнем пересмотре оценок.

Потери среди звезд

Не обошлось и без падений в цене. Сразу несколько известных игроков «Реала» и Ла Лиги потеряли в трансферной стоимости:

Джуд Беллингем — минус €20 млн (текущая стоимость €160 млн ),

Родриго — минус €20 млн ( €60 млн ),

полузащитник «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет — минус €20 млн (€40 млн).

Российский след в Испании

Стоимость российского полузащитника Арсена Захаряна, выступающего за «Реал Сосьедад», осталась без изменений и составляет €7,5 млн.

В текущем сезоне хавбек провел:

11 матчей ,

1 забитый мяч.

Эксперты пока не увидели оснований для корректировки его рыночной оценки.

Итог

Обновление Transfermarkt в очередной раз подтвердило: Мбаппе не просто звездный нападающий, а один из главных активов мирового футбола. Его игра, статистика и влияние на результат превращают €200 млн из цифры в логичное отражение реальной ценности на поле.