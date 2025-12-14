Футбол за €200 млн: почему Мбаппе стал одной из самых ценных звезд планеты

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе укрепил статус одного из самых ценных футболистов планеты. Согласно обновленным данным портала Transfermarkt, 26-летний форвард вошел в тройку самых дорогих игроков мира, увеличив свою трансферную стоимость сразу на 20 миллионов евро — до отметки €200 млн, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Очередная переоценка была проведена по итогам обновления стоимостей игроков испанской Ла Лиги. Эксперты Transfermarkt учли как индивидуальную статистику, так и влияние футболистов на игру своих клубов.
В текущем сезоне Мбаппе демонстрирует впечатляющую результативность:
24 матча за «Реал» во всех турнирах
26 забитых мячей
Такая эффективность сделала француза одним из главных факторов успеха мадридского клуба и напрямую отразилась на его рыночной цене.
После обновления Мбаппе оказался в элитной группе футболистов, чья трансферная стоимость достигла максимума на мировом рынке. Он сравнялся по цене с:
норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом,
испанским вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.
Все трое оцениваются в €200 млн и на данный момент делят звание самых дорогих игроков мира.
Главным «выгодоприобретателем» обновления стал еще один представитель «Реала». Турецкий полузащитник Арда Гюлер резко прибавил в цене — сразу на €30 млн. Теперь его трансферная стоимость составляет €90 млн, что стало одним из самых заметных скачков в последнем пересмотре оценок.
Не обошлось и без падений в цене. Сразу несколько известных игроков «Реала» и Ла Лиги потеряли в трансферной стоимости:
Джуд Беллингем — минус €20 млн (текущая стоимость €160 млн),
Родриго — минус €20 млн (€60 млн),
полузащитник «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет — минус €20 млн (€40 млн).
Стоимость российского полузащитника Арсена Захаряна, выступающего за «Реал Сосьедад», осталась без изменений и составляет €7,5 млн.
В текущем сезоне хавбек провел:
11 матчей,
1 забитый мяч.
Эксперты пока не увидели оснований для корректировки его рыночной оценки.
Обновление Transfermarkt в очередной раз подтвердило: Мбаппе не просто звездный нападающий, а один из главных активов мирового футбола. Его игра, статистика и влияние на результат превращают €200 млн из цифры в логичное отражение реальной ценности на поле.
