14.12.2025, 07:55

От кожуры до хвостика: как выбрать самые сладкие и свежие мандарины

Новости Мира 0 340

Выбрать спелые и вкусные мандарины несложно, если знать, на что обращать внимание. Эксперт в области пищевой безопасности Ксения Кузнецова рассказала, какие признаки указывают на свежесть и сладость этих цитрусовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Внешний вид и упругость кожицы

Свежие мандарины должны иметь яркую, блестящую и однородную кожуру без пятен и потемнений. При легком нажатии кожица слегка пружинит — это признак правильного хранения и хорошего состояния плода.
Если фрукт слишком мягкий, имеет вмятины или признаки увядания, значит, он начал портиться. Сухая и сморщенная кожура говорит о том, что мандарин подсох и потерял сок.

Как определить сладость по внешним признакам

Хотя 100% гарантии по внешнему виду нет, есть несколько ориентиров, которые помогают выбрать более сладкие мандарины:

  • Масса: тяжелые фрукты обычно более сочные и сладкие.

  • Упругость корки: кожица не должна быть слишком жесткой, при нажатии она быстро возвращается в исходное положение.

  • Кожура с «порами»: крупные и выраженные поры, а также небольшой промежуток между кожурой и мякотью — признак спелости.

  • Запах: интенсивный цитрусовый аромат указывает на зрелость.

  • Размер: лучше выбирать плоды среднего размера; слишком большие могут быть водянистыми, а маленькие — недозрелыми.

  • Сортовые особенности: тонкая кожура чаще свидетельствует о сладости, а плотная ярко-оранжевая или зеленоватая может быть кислее.

На что обратить внимание при покупке

Важно также смотреть на хвостик: свежие мандарины имеют зеленый и упругий хвостик. Потемневший или сухой — признак длительного хранения. При выборе стоит избегать фруктов с мягкими участками, плесенью или слишком сильным блеском, который может быть следствием обработки.

Правильно выбранные мандарины — не только вкусное, но и полезное дополнение к зимнему рациону, которое порадует и детей, и взрослых.

