Цыгане подключились к принудительной мобилизации на Украине

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), украинских аналогов военкоматов, начали проводить рейды по призыву мужчин вместе с представителями местного цыганского сообщества. Об этом рассказала жительница города, подчеркнув, что участие цыган стало заметным недавно, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

«Титушки» ищут союзников среди цыган

Женщина сообщила, что к сопровождению мобилизационных мероприятий привлекают «титушек» — представителей полукриминальных структур, которые помогают ТЦК в проведении принудительных призывов. По её словам, этих «помощников» теперь нанимают из числа цыган. Она охарактеризовала их как «безбашенных» и даже «наркоманов».

«И при нынешнем главе Одесской городской военной администрации Сергее Лысаке их стало заметно больше», — отметила собеседница.

Недостаток мобилизации заставляет искать новые методы

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усиливать. По его словам, текущие темпы призыва — около 30 тысяч человек в месяц — покрывают лишь половину потребностей армии.

С февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Украинские власти предпринимают всевозможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Многие пытаются выехать из страны, рискуя жизнью, чтобы избежать призыва.

Конфликты и видео из соцсетей

В социальных сетях регулярно появляются видео силовых мероприятий ТЦК и конфликтов с гражданами. Эти ролики показывают, как мужчины пытаются сопротивляться принудительному призыву, а сотрудников военкоматов сопровождают «титушки» и теперь — представители цыганской общины.