18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.12.2025, 11:06

Овощ, который бодрит лучше утреннего кофе и защищает мозг от старения

Новости Мира 0 340

Многие начинают день с чашки кофе, чтобы проснуться и сосредоточиться. Но ученые предупреждают: постоянное увлечение напитком может иметь побочные эффекты. Новое исследование британских специалистов указывает на овощ, который может не только бодрить, но и защищать мозг от старения — свеклу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Свекла: больше, чем просто гарнир

Свекла давно известна как полезный корнеплод, но недавние научные данные показывают, что её влияние на мозг может быть сравнимо с эффектом кофеина. Учёные отмечают, что регулярное употребление свеклы способствует поддержанию когнитивных функций, улучшает концентрацию и повышает мозговую активность.

Комплексный подход к здоровью мозга

Поддержка умственной активности — это не только стимуляторы вроде кофе. Важны:

  • Интеллектуальные упражнения и новые навыки.

  • Качественный и полноценный сон.

  • Физическая активность и регулярные прогулки.

  • Сбалансированное питание с овощами и антиоксидантами.

Такой подход, подтверждённый научными исследованиями, обеспечивает долгосрочную защиту мозга и снижает риск когнитивных нарушений.

Научное открытие из Великобритании

Британские исследователи провели обзор научных данных о свойствах свеклы и пришли к выводу, что этот овощ обладает ярко выраженными нейропротекторными эффектами. Среди механизмов воздействия выделяют:

  • Укрепление сосудистой системы, что улучшает кровоток в мозге.

  • Поддержку кишечной микрофлоры, важной для производства нейротрансмиттеров.

  • Снижение окислительного стресса, замедляющего старение клеток.

  • Повышение когнитивных способностей, включая память и концентрацию.

Секрет эффективности свеклы

Одной из ключевых особенностей свеклы является высокий уровень растительных нитратов — более 250 мг на 100 граммов продукта. В организме нитраты превращаются в оксид азота, который расширяет сосуды и улучшает приток кислорода к мозгу.

Кроме того, свекла богата беталаинами и полифенолами — мощными антиоксидантами. Они не только борются со свободными радикалами, но и в кишечнике превращаются в соединения, действующие как пребиотики, поддерживая полезную микробиоту.

Итог

Свекла — это не просто яркий гарнир на тарелке. Она способна бодрить, улучшать работу мозга и защищать его от возрастных изменений. Интеграция этого овоща в рацион может стать частью комплексной стратегии по поддержанию умственного здоровья.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь