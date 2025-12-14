Овощ, который бодрит лучше утреннего кофе и защищает мозг от старения

Многие начинают день с чашки кофе, чтобы проснуться и сосредоточиться. Но ученые предупреждают: постоянное увлечение напитком может иметь побочные эффекты. Новое исследование британских специалистов указывает на овощ, который может не только бодрить, но и защищать мозг от старения — свеклу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Свекла давно известна как полезный корнеплод, но недавние научные данные показывают, что её влияние на мозг может быть сравнимо с эффектом кофеина. Учёные отмечают, что регулярное употребление свеклы способствует поддержанию когнитивных функций, улучшает концентрацию и повышает мозговую активность.
Поддержка умственной активности — это не только стимуляторы вроде кофе. Важны:
Интеллектуальные упражнения и новые навыки.
Качественный и полноценный сон.
Физическая активность и регулярные прогулки.
Сбалансированное питание с овощами и антиоксидантами.
Такой подход, подтверждённый научными исследованиями, обеспечивает долгосрочную защиту мозга и снижает риск когнитивных нарушений.
Британские исследователи провели обзор научных данных о свойствах свеклы и пришли к выводу, что этот овощ обладает ярко выраженными нейропротекторными эффектами. Среди механизмов воздействия выделяют:
Укрепление сосудистой системы, что улучшает кровоток в мозге.
Поддержку кишечной микрофлоры, важной для производства нейротрансмиттеров.
Снижение окислительного стресса, замедляющего старение клеток.
Повышение когнитивных способностей, включая память и концентрацию.
Одной из ключевых особенностей свеклы является высокий уровень растительных нитратов — более 250 мг на 100 граммов продукта. В организме нитраты превращаются в оксид азота, который расширяет сосуды и улучшает приток кислорода к мозгу.
Кроме того, свекла богата беталаинами и полифенолами — мощными антиоксидантами. Они не только борются со свободными радикалами, но и в кишечнике превращаются в соединения, действующие как пребиотики, поддерживая полезную микробиоту.
Свекла — это не просто яркий гарнир на тарелке. Она способна бодрить, улучшать работу мозга и защищать его от возрастных изменений. Интеграция этого овоща в рацион может стать частью комплексной стратегии по поддержанию умственного здоровья.
