Уши вместо ДНК: как в СССР определяли, кто чей отец

В современном мире узнать биологического родителя можно за считанные дни с помощью ДНК-теста. Но в советскую эпоху генетика находилась под строгим идеологическим запретом, и судебные органы были вынуждены прибегать к крайне странным и порой абсурдным методам установления отцовства, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: static.tildacdn.com

От революции до фактических браков

После революции 1917 года государство полностью пересмотрело подход к семейным отношениям. Помимо официальных браков, появились так называемые фактические — долгосрочные отношения без документального оформления. К середине 1920-х годов десятки тысяч советских пар выбрали именно такой формат жизни.

Это новшество породило целый ряд юридических сложностей, особенно для мужчин.

Презумпция материнской правоты

Судебная система, стремясь защитить женщин и детей, ввела необычное правило: мать считалась правой по умолчанию. Достаточно было, чтобы женщина заявила о близких отношениях с конкретным мужчиной, — и суд признавал его отцом.

Мужчины оказались почти беззащитны. Отцовство нередко приписывали тем, кто никогда не имел отношений с матерью ребёнка. Такая практика открывала широкое поле для манипуляций и судебных ошибок.

Примитивная наука вместо генетики

С конца 1930-х годов советские суды начали использовать медицинские методы, но они были крайне ограничены.

Анализ крови — изучали группу крови и резус-фактор, чтобы исключить очевидные несовпадения. Однако стопроцентного подтверждения родства метод дать не мог. Визуальное сравнение — когда медицинская помощь была недоступна, судьи пытались найти внешнее сходство между ребёнком и предполагаемым отцом. Свидетельские показания — иногда роль решала репутация и слова окружающих, а не факты.

Специалистов для медицинских экспертиз не хватало, а анализы проводились только в крупных городах. В итоге судебная система опиралась на субъективные догадки и визуальные наблюдения — что звучит почти как угадывание по ушам.

Указ 1944 года: переворот в правилах

Июльский указ 1944 года полностью изменил процедуру установления отцовства. Женщина больше не могла требовать признания отцовства через суд — только совместное добровольное заявление родителей в органы записи актов.

Последствия оказались колоссальными: в Кемеровской области за полгода количество зарегистрированных внебрачных детей выросло с 306 до 2464. Мужчины фактически освобождались от ответственности, а судебно-медицинские экспертизы оставались редкостью вплоть до 1960-х годов.

Итоги и «методы» СССР

В Советском Союзе установление отцовства зависело от крайне несовершенных способов:

Анализ крови и резус-фактора.

Визуальное сравнение внешности ребёнка и предполагаемого отца.

Показания свидетелей о характере отношений.

Совместное заявление родителей (после 1944 года).

На практике это означало, что отцовство было почти невозможно доказать или опровергнуть. Судебные решения часто опирались на субъективное мнение, а не на науку, создавая атмосферу неопределённости и несправедливости.