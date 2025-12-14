18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.12.2025, 12:05

Уши вместо ДНК: как в СССР определяли, кто чей отец

Новости Мира 0 339

В современном мире узнать биологического родителя можно за считанные дни с помощью ДНК-теста. Но в советскую эпоху генетика находилась под строгим идеологическим запретом, и судебные органы были вынуждены прибегать к крайне странным и порой абсурдным методам установления отцовства, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: static.tildacdn.com
Фото: static.tildacdn.com

От революции до фактических браков

После революции 1917 года государство полностью пересмотрело подход к семейным отношениям. Помимо официальных браков, появились так называемые фактические — долгосрочные отношения без документального оформления. К середине 1920-х годов десятки тысяч советских пар выбрали именно такой формат жизни.

Это новшество породило целый ряд юридических сложностей, особенно для мужчин.

Презумпция материнской правоты

Судебная система, стремясь защитить женщин и детей, ввела необычное правило: мать считалась правой по умолчанию. Достаточно было, чтобы женщина заявила о близких отношениях с конкретным мужчиной, — и суд признавал его отцом.

Мужчины оказались почти беззащитны. Отцовство нередко приписывали тем, кто никогда не имел отношений с матерью ребёнка. Такая практика открывала широкое поле для манипуляций и судебных ошибок.

Примитивная наука вместо генетики

С конца 1930-х годов советские суды начали использовать медицинские методы, но они были крайне ограничены.

  1. Анализ крови — изучали группу крови и резус-фактор, чтобы исключить очевидные несовпадения. Однако стопроцентного подтверждения родства метод дать не мог.

  2. Визуальное сравнение — когда медицинская помощь была недоступна, судьи пытались найти внешнее сходство между ребёнком и предполагаемым отцом.

  3. Свидетельские показания — иногда роль решала репутация и слова окружающих, а не факты.

Специалистов для медицинских экспертиз не хватало, а анализы проводились только в крупных городах. В итоге судебная система опиралась на субъективные догадки и визуальные наблюдения — что звучит почти как угадывание по ушам.

Указ 1944 года: переворот в правилах

Июльский указ 1944 года полностью изменил процедуру установления отцовства. Женщина больше не могла требовать признания отцовства через суд — только совместное добровольное заявление родителей в органы записи актов.

Последствия оказались колоссальными: в Кемеровской области за полгода количество зарегистрированных внебрачных детей выросло с 306 до 2464. Мужчины фактически освобождались от ответственности, а судебно-медицинские экспертизы оставались редкостью вплоть до 1960-х годов.

Итоги и «методы» СССР

В Советском Союзе установление отцовства зависело от крайне несовершенных способов:

  • Анализ крови и резус-фактора.

  • Визуальное сравнение внешности ребёнка и предполагаемого отца.

  • Показания свидетелей о характере отношений.

  • Совместное заявление родителей (после 1944 года).

На практике это означало, что отцовство было почти невозможно доказать или опровергнуть. Судебные решения часто опирались на субъективное мнение, а не на науку, создавая атмосферу неопределённости и несправедливости.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь