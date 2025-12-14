Последнее предупреждение Хокинга: ИИ угрожает существованию людей

Пророчества великого физика Стивена Хокинга вновь вызывают внимание мирового сообщества. Несмотря на то что ученый ушел из жизни, его предостережения о глобальных угрозах для человечества остаются актуальными и тревожными, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Гибель планеты — вопрос времени

Стивен Хокинг не раз предупреждал о том, что существование человеческой цивилизации может быть под угрозой. Среди факторов, способных привести к катастрофе, он называл:

глобальное потепление и экологические катастрофы;

искусственно созданные вирусы и биологическое оружие;

ядерную войну и другие формы масштабного уничтожения.

Физик считал, что без изменений в образе жизни и подходе к технологиям гибель планеты — это лишь вопрос времени, а человечеству грозит реальная опасность полного исчезновения.

Путь к выживанию: колонизация космоса

Однако Хокинг не оставлял человечество без надежды. По его мнению, спасение возможно, если люди начнут активно осваивать космос:

«Люди могут выжить только путём колонизации космоса. В ближайшие сто лет нам нужно создать на других планетах поселения численностью не менее нескольких тысяч человек, животных, растений, насекомых».

Он настаивал, что будущее Земли напрямую зависит от создания стабильных, самодостаточных экосистем вне планеты, чтобы цивилизация могла существовать даже в случае глобальной катастрофы.

Внеземные цивилизации: опасный контакт

Хокинг также высказывал мнение о существовании инопланетных цивилизаций. Математически вероятность их существования, по его словам, слишком высока, чтобы сомневаться.

Но он предупреждал человечество об опасности прямого контакта с ними: встреча с инопланетянами может стать катастрофой для Земли. Учёный подчеркивал, что любые контакты следует тщательно обдумывать, чтобы не спровоцировать гибель цивилизации.

Две главные угрозы будущего

Особую тревогу Хокинг испытывал в отношении двух ключевых технологий:

Искусственный интеллект (ИИ)

Учёный предостерегал, что ИИ, достигнув способности к саморазвитию, может выйти из-под контроля человека, превзойти его и в итоге вытеснить человеческую цивилизацию. Генная инженерия и «сверхлюди»

По мнению физика, генная модификация может привести к появлению «сверхлюдей», что создаст социальный раскол и подорвет существование человечества в привычном понимании.

Теоретические предостережения, а не приговор

Мрачные прогнозы Хокинга не являются неизбежным сценарием. Они — сигналы для человечества, призванные обратить внимание на риски и мотивировать к предотвращению возможного апокалипсиса.

Физик оставил потомкам послание: только сознательный подход к технологиям, ответственное использование ресурсов и освоение космоса способны дать шанс на сохранение цивилизации.