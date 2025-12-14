18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.12.2025, 13:19

Последнее предупреждение Хокинга: ИИ угрожает существованию людей

Новости Мира 0 394

Пророчества великого физика Стивена Хокинга вновь вызывают внимание мирового сообщества. Несмотря на то что ученый ушел из жизни, его предостережения о глобальных угрозах для человечества остаются актуальными и тревожными, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Гибель планеты — вопрос времени

Стивен Хокинг не раз предупреждал о том, что существование человеческой цивилизации может быть под угрозой. Среди факторов, способных привести к катастрофе, он называл:

  • глобальное потепление и экологические катастрофы;

  • искусственно созданные вирусы и биологическое оружие;

  • ядерную войну и другие формы масштабного уничтожения.

Физик считал, что без изменений в образе жизни и подходе к технологиям гибель планеты — это лишь вопрос времени, а человечеству грозит реальная опасность полного исчезновения.

Путь к выживанию: колонизация космоса

Однако Хокинг не оставлял человечество без надежды. По его мнению, спасение возможно, если люди начнут активно осваивать космос:

«Люди могут выжить только путём колонизации космоса. В ближайшие сто лет нам нужно создать на других планетах поселения численностью не менее нескольких тысяч человек, животных, растений, насекомых».

Он настаивал, что будущее Земли напрямую зависит от создания стабильных, самодостаточных экосистем вне планеты, чтобы цивилизация могла существовать даже в случае глобальной катастрофы.

Внеземные цивилизации: опасный контакт

Хокинг также высказывал мнение о существовании инопланетных цивилизаций. Математически вероятность их существования, по его словам, слишком высока, чтобы сомневаться.

Но он предупреждал человечество об опасности прямого контакта с ними: встреча с инопланетянами может стать катастрофой для Земли. Учёный подчеркивал, что любые контакты следует тщательно обдумывать, чтобы не спровоцировать гибель цивилизации.

Две главные угрозы будущего

Особую тревогу Хокинг испытывал в отношении двух ключевых технологий:

  1. Искусственный интеллект (ИИ)
    Учёный предостерегал, что ИИ, достигнув способности к саморазвитию, может выйти из-под контроля человека, превзойти его и в итоге вытеснить человеческую цивилизацию.

  2. Генная инженерия и «сверхлюди»
    По мнению физика, генная модификация может привести к появлению «сверхлюдей», что создаст социальный раскол и подорвет существование человечества в привычном понимании.

Теоретические предостережения, а не приговор

Мрачные прогнозы Хокинга не являются неизбежным сценарием. Они — сигналы для человечества, призванные обратить внимание на риски и мотивировать к предотвращению возможного апокалипсиса.

Физик оставил потомкам послание: только сознательный подход к технологиям, ответственное использование ресурсов и освоение космоса способны дать шанс на сохранение цивилизации.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь