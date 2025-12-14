18+
14.12.2025, 17:57

Когда Европа говорит «нет»: кто окажется за пределами ЕС

Новости Мира 0 300

Евросоюз согласовал пакет законодательных инициатив, направленных на ускорение депортаций мигрантов, ищущих убежище. Новая политика позволит отправлять просителей убежища в специальные зарубежные «центры возвращения», где их заявления будут рассматриваться, а при необходимости — их можно будет фактически лишить права на пребывание в ЕС навсегда, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: Gene Medi/NurPhoto/picture alliance
Фото: Gene Medi/NurPhoto/picture alliance

По мнению правозащитников, такие меры нарушают права человека и унижают человеческое достоинство. Amnesty International уже обвинила Брюссель в подражании «массовым депортациям в США», которые считались жестокими и незаконными.

Миграционная ситуация: меньше приезжих, больше жесткости

Несмотря на критику, фактическая нелегальная миграция в страны ЕС в последние годы сокращается. Вместе с тем, блок решил ужесточить миграционное законодательство, чтобы ускорить процедуру задержания и депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища.

Датский министр по делам иммиграции Расмус Стоклунд отметил, что эти шаги позволят исправить «неэффективную» систему и вернуть ощущение контроля.

Опыт Италии и создание центров за границей

Италия стала первой страной ЕС, опробовавшей концепцию зарубежных центров. В прошлом году Рим создал такие структуры в соседней Албании, однако их работа столкнулась с юридическими трудностями и была временно приостановлена.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедоси заявил, что достигнутое соглашение позволит центрам возобновить работу и стать примером для других стран ЕС.

Однако аналитики, такие как Хелена Хан, предупреждают: пока неясно, какие именно государства согласятся принимать мигрантов, не имеющих связей с этими странами.

Критика со стороны правозащитников

Human Rights Watch и Oxfam уже заявили, что ЕС «перекладывает ответственность» на страны с меньшими ресурсами, которые уже принимают большинство беженцев.

Стоклунд, в свою очередь, утверждает, что соблюдение прав человека в центрах возвращения будет гарантировано.

Ускорение депортаций и «список безопасных стран»

Министры внутренних дел ЕС поддержали новые меры, предусматривающие ускорение депортаций и ужесточение наказаний для мигрантов, игнорирующих распоряжения о высылке.

Введён единый список «безопасных» стран, включающий Бангладеш, Индию, Колумбию, Египет, Марокко и Тунис. Страны-кандидаты на вступление в ЕС, такие как Черногория, Молдова и Сербия, также будут считаться безопасными, за исключением конфликтных ситуаций.

Новый инструмент перераспределения мигрантов: Фонд солидарности

Помимо депортаций, ЕС создаёт «Фонд солидарности» (Annual Solidarity Pool), который позволит перераспределять мигрантов между странами-членами или предоставлять финансовую поддержку южным государствам, принимающим большинство просителей убежища.

По словам Хан, ASP — это «большой шаг вперёд» в координации ответственности между странами ЕС. Однако подробности о том, кто и сколько будет платить, пока держатся в секрете, а Венгрия уже заявила, что не будет следовать новым правилам, что может вызвать юридические конфликты.

Общественное мнение и политические последствия

Миграция остаётся одной из самых острых проблем для граждан ЕС, уступая лишь войне России с Украиной. Рост поддержки крайне правых партий напрямую связан с обеспокоенностью населения вопросами иммиграции и усилением контроля на границах.

0
0
0
