Когда Европа говорит «нет»: кто окажется за пределами ЕС

Евросоюз согласовал пакет законодательных инициатив, направленных на ускорение депортаций мигрантов, ищущих убежище. Новая политика позволит отправлять просителей убежища в специальные зарубежные «центры возвращения», где их заявления будут рассматриваться, а при необходимости — их можно будет фактически лишить права на пребывание в ЕС навсегда, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.
По мнению правозащитников, такие меры нарушают права человека и унижают человеческое достоинство. Amnesty International уже обвинила Брюссель в подражании «массовым депортациям в США», которые считались жестокими и незаконными.
Несмотря на критику, фактическая нелегальная миграция в страны ЕС в последние годы сокращается. Вместе с тем, блок решил ужесточить миграционное законодательство, чтобы ускорить процедуру задержания и депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища.
Датский министр по делам иммиграции Расмус Стоклунд отметил, что эти шаги позволят исправить «неэффективную» систему и вернуть ощущение контроля.
Италия стала первой страной ЕС, опробовавшей концепцию зарубежных центров. В прошлом году Рим создал такие структуры в соседней Албании, однако их работа столкнулась с юридическими трудностями и была временно приостановлена.
Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедоси заявил, что достигнутое соглашение позволит центрам возобновить работу и стать примером для других стран ЕС.
Однако аналитики, такие как Хелена Хан, предупреждают: пока неясно, какие именно государства согласятся принимать мигрантов, не имеющих связей с этими странами.
Human Rights Watch и Oxfam уже заявили, что ЕС «перекладывает ответственность» на страны с меньшими ресурсами, которые уже принимают большинство беженцев.
Стоклунд, в свою очередь, утверждает, что соблюдение прав человека в центрах возвращения будет гарантировано.
Министры внутренних дел ЕС поддержали новые меры, предусматривающие ускорение депортаций и ужесточение наказаний для мигрантов, игнорирующих распоряжения о высылке.
Введён единый список «безопасных» стран, включающий Бангладеш, Индию, Колумбию, Египет, Марокко и Тунис. Страны-кандидаты на вступление в ЕС, такие как Черногория, Молдова и Сербия, также будут считаться безопасными, за исключением конфликтных ситуаций.
Помимо депортаций, ЕС создаёт «Фонд солидарности» (Annual Solidarity Pool), который позволит перераспределять мигрантов между странами-членами или предоставлять финансовую поддержку южным государствам, принимающим большинство просителей убежища.
По словам Хан, ASP — это «большой шаг вперёд» в координации ответственности между странами ЕС. Однако подробности о том, кто и сколько будет платить, пока держатся в секрете, а Венгрия уже заявила, что не будет следовать новым правилам, что может вызвать юридические конфликты.
Миграция остаётся одной из самых острых проблем для граждан ЕС, уступая лишь войне России с Украиной. Рост поддержки крайне правых партий напрямую связан с обеспокоенностью населения вопросами иммиграции и усилением контроля на границах.
