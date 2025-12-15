18+
14.12.2025, 19:16

Женщина установила рекорд, обнимая дерево три дня подряд

Новости Мира 0 264

Экоактивистка Труфена Мутони из Кении провела необычную акцию, которая привлекла внимание не только экологов, но и мировых СМИ. Три дня подряд она обнимала дерево, тем самым установив национальный рекорд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

22-летняя экоактивистка из Кении побила рекорд, обнимая дерево трое суток подряд. Обложка © Х / StarTimes Kenya
22-летняя экоактивистка из Кении побила рекорд, обнимая дерево трое суток подряд. Обложка © Х / StarTimes Kenya

Место и цель акции

Действие происходило на территории правительственного комплекса в городе Ньери. Мутони решила объединить экологическую инициативу с социальной целью: часть времени она находилась с повязкой на глазах, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, которые особенно уязвимы перед изменением климата.

Испытание силы и выносливости

По словам самой активистки, во время акции она едва не заснула, но организаторы и спонсоры, оплатившие взнос для внесения рекорда в книгу Гиннесса, вовремя её разбудили. Труфена отметила, что акция стала своеобразным мирным протестом, преодолевающим социальные и культурные различия между людьми.

«Этот мирный протест важен, потому что он преодолевает все различия между людьми», — подчеркнула Мутони.

Символика одежды

Каждый элемент гардероба активистки имел глубокий символический смысл:

  • Черный цвет — африканская сила и стойкость;

  • Зеленый — восстановление лесов и надежда на будущее;

  • Красный — сопротивление коренных народов;

  • Синий — защита водных ресурсов.

Таким образом, одежда стала не только практичным элементом для длительного пребывания на месте, но и визуальным посланием для зрителей и СМИ.

Предыдущие достижения

Это не первая рекордная акция Мутони. Ранее она уже проводила аналогичную кампанию, продержавшись 48 часов. Текущий результат в три дня демонстрирует её настойчивость и преданность экологическим и социальным инициативам.

Итог

Акция Труфены Мутони показывает, что даже самые необычные и кажущиеся символическими действия могут стать мощным инструментом для привлечения внимания к глобальным проблемам. Её рекорд — это не только личное достижение, но и напоминание о важности заботы о планете и социальной справедливости.

