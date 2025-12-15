Умер Левон Оганезов

На 85-м году жизни скончался народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов . О его смерти сообщила дочь артиста Мария Шкловер. Музыкант умер 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 84 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Прощание с артистом пройдет в Нью-Йорке

Позднее на странице Левона Оганезова в социальных сетях появилась информация о дате и месте прощания. Церемония состоится 16 декабря в Нью-Йорке, после чего артиста похоронят на кладбище Кенсико.

«Виртуоз и человек с искрометным юмором»

В своем сообщении Мария Шкловер отметила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов навсегда останется музыкантом с блестящей техникой и тонким чувством юмора.

«Для нас он был и останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — написала она.

Ранние годы и музыкальное образование

Левон (Леонтий) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься уже с четырех лет. Он учился в Центральной музыкальной школе, затем окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. В юности неоднократно становился лауреатом фортепианных конкурсов.

Начало концертной карьеры

Переломным моментом в карьере Оганезова стал случай, когда в 18 лет он заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера на концерте в Колонном зале Дома Союзов. С этого выступления началась его активная работа на концертной эстраде.

Сотрудничество с легендами сцены

Левон Оганезов аккомпанировал многим выдающимся артистам, среди которых:

Клавдия Шульженко

Капитолина Лазаренко

солист Большого театра Павел Лисициан

Андрей Миронов

Валентина Толкунова

Лариса Голубкина

Особое место в его карьере занимало многолетнее сотрудничество с Иосифом Кобзоном.

Вспоминая работу с Андреем Мироновым, Оганезов отмечал его яркую драматургическую манеру исполнения и называл совместное творчество большим удовольствием.

Работа в кино, театре и на телевидении

Помимо музыкальной карьеры, Левон Оганезов активно работал в других жанрах. Он был соведущим популярных телепередач:

«Клуб “Белый попугай”»

«Суета вокруг рояля»

«Жизнь прекрасна»

«Добрый вечер с Игорем Угольниковым»

Артист играл в Театре сатиры в спектакле «Прощай, конферансье!», а также снимался в кино. Среди его работ — фильмы «Ключ от спальни» Эльдара Рязанова и «Продается дача» Владимира Потапова.

Любовь к Москве и гражданская позиция

В одном из интервью в 2021 году Левон Оганезов признавался, что искренне любит Москву и считает себя патриотом города. Он говорил, что гордится тем, что родился и прожил жизнь в столице, и с теплотой относился к ее облику и атмосфере.