Неожиданная награда за смелость в Сиднее: как продавец остановил террориста и получил $100 тыс. от миллиардера

Американский миллиардер и глава инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал $100 тыс. 43-летнему Ахмеду аль-Ахмеду, который обезоружил террориста на пляже в Сиднее. Об этом сообщает британская Daily Mail со ссылкой на источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

NINE NETWORK/SEVEN NETWORK/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION/Reuters

Сбор средств и личная поддержка

Сразу после инцидента Экман, чье состояние оценивается более чем в $9,5 млрд, объявил о сборе средств для Ахмеда на платформе GoFundMe. Миллиардер подчеркнул, что его цель — отметить смелость мужчины, который рисковал жизнью, чтобы остановить преступника.

Подробности героического поступка

В интернете появилось видео, на котором видно, как Ахмед подбежал к вооруженному мужчине сзади и сумел отобрать у него оружие. Стрелявший попытался скрыться, но его действия были пресечены. Видео прерывается сразу после этого момента.

Трагический контекст инцидента

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее, где проходили праздничные мероприятия в честь Хануки, произошла стрельба. По данным СМИ, нападение совершили трое мужчин: один из стрелков был ликвидирован, двое других задержаны, один из них находится в критическом состоянии.

Состояние пострадавшего

Ахмед получил пулевое ранение в руку и был прооперирован в больнице. Семья героя выразила благодарность за поддержку и медицинскую помощь.