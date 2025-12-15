Путин сказал «нет»: личный запрет на возвращение Урганта

Российский президент Владимир Путин лично запретил возвращение телеведущего Ивана Урганта на федеральные каналы. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди известных россиян, обращавшихся к президенту с просьбой о «реабилитации» ведущего, инициатива осталась без поддержки Кремля, сообщает Lada.kz со ссылкой на ArbatMedia .

По информации NYT, решение Путина опирается на данные спецслужб, которые характеризуют Урганта как человека, проявляющего нелояльность к официальной линии государства.

Антивоенная позиция, которая изменила эфир

Иван Ургант исчез с экранов федерального телевидения сразу после начала военных действий в Украине. В феврале 2022 года он разместил в соцсетях черный квадрат с подписью «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ», который до сих пор остаётся на его странице.

На следующий день, 25 февраля, шоу «Вечерний Ургант» было снято с эфира Первого канала. Официальной причиной назывались «важные общественно-политические события», однако внутри медиа-среды это связывают именно с позицией ведущего против войны.

Жизнь вне эфира: между закрытыми событиями и гастролями

Несмотря на отсутствие на телевидении, Ургант остаётся в России и активно продолжает творческую деятельность. Он выступает на закрытых мероприятиях и периодически проводит гастрольные шоу за границей, сохраняя популярность среди зрителей, несмотря на ограничения.