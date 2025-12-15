Нужно ли давать детям рыбий жир, как в СССР, объяснил врач

Рыбий жир долгое время считался «обязательной» добавкой для детей, но современные медицинские рекомендации значительно изменились. Разбираемся, нужна ли эта добавка сегодня и чем её можно заменить, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Историческая роль рыбьего жира

В советскую эпоху рыбий жир был массовым средством профилактики дефицита витамина D у детей. Кроме того, он являлся источником полиненасыщенных жирных кислот — омега-3 и омега-6, которые играют важную роль в развитии организма.

Однако его популярность постепенно снижалась:

Качество сырья вызывало опасения. Обнаружение токсинов в продукте привело к временному запрету рыбьего жира в 1970-е годы.

Появление альтернатив. На рынке стали доступны чистые препараты витамина D, а рацион питания стал более разнообразным.

Специфический вкус. Горький и маслянистый вкус продукта не всем нравился, что также снижало его популярность.

По словам ассистента кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заура Хатшукова, несмотря на технологические улучшения очистки, рыбий жир уже не вернул себе прежнего статуса.

Современная оценка пользы рыбьего жира

С точки зрения современной медицины, рыбий жир не является обязательной добавкой. Основные причины:

Витамин D можно получать другими способами. Сейчас доступны целенаправленные препараты витамина D, дозировку которых легко контролировать. Омега-3 и омега-6 легко получать с пищей. Достаточно включать в рацион 1–2 порции жирной морской рыбы в неделю для покрытия потребности организма. Историческая ценность, но не необходимость. Рыбий жир был полезным продуктом для предыдущих поколений, но современные диеты позволяют обходиться без него.

Рекомендации для родителей

По словам врача, ключевые моменты для здоровья детей сегодня следующие:

Профилактический приём витамина D по показаниям врача.

Сбалансированное и разнообразное питание, включающее рыбу, овощи, фрукты и другие полезные продукты.

Не стоит искать «волшебные» продукты из прошлого: современные научные данные позволяют формировать рацион, ориентируясь на конкретные потребности ребёнка.

Вывод: рыбий жир остаётся одной из возможных добавок, но обязательным элементом детского рациона он не является. Главный акцент должен быть на профилактике дефицита витамина D и полноценном питании.