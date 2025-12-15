Самый известный людоед СССР впервые заговорил спустя 35 лет молчания

Николай Джумагалиев, более известный под прозвищем «Железный Клык», стал одной из самых пугающих фигур в истории СССР. За плечами у серийного убийцы — десять жертв, а десятилетиями его состояние оставалось критическим. Диагноз шизофрения делал его полностью невменяемым: он не мог поддерживать разговор и терял связь с реальностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Life.ru .

Обложка © Telegram / SHOT

Прорыв в лечении: впервые за десятилетия

По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, психиатрам удалось стабилизировать состояние Джумагалиева. Теперь он способен реагировать на вопросы, общаться и даже впервые за 35 лет позвонить членам семьи. Главврач психиатрической больницы в селе Актас (Казахстан) разрешил ему краткую беседу с племянницей Еркежан — пять минут, которые станут регулярными при условии сохранения стабильного состояния.

Новый этап принудительного лечения

За долгие годы врачи использовали множество методов лечения, однако лишь последняя терапевтическая схема принесла результаты. Несмотря на прогресс, специалисты подчеркивают, что риск обострения шизофрении сохраняется, и любые контакты с родственниками будут строго контролироваться.

История ужасов: от обычного юноши до людоеда

Николай Джумагалиев начал свои преступления в 1979 году. Его жертвами становились женщины, которых он считал «нечистыми» после заражения сифилисом и трихомонозом от бывших возлюбленных. По словам экспертов, маньяк выбирал жертв у дорог и трасс, после чего убивал их, пил кровь и употреблял мясо, веря, что это даст ему сверхспособности.

Медицинский феномен или страшная случайность?

Случай Джумагалиева вызывает множество вопросов не только к истории преступлений, но и к психиатрии. Долгие годы человек с настолько тяжелой психической болезнью оставался опасен для общества и одновременно полностью изолирован. Сегодня врачи демонстрируют, что даже в самых сложных случаях возможно добиться хотя бы временной стабилизации состояния.