В школе Петербурга ученик ударил учительницу ножом в спину

В одной из школ Санкт-Петербурга произошел шокирующий инцидент: 15-летний ученик нанес ножевое ранение своей учительнице. По информации Telegram-канала «112» и 78.ru , подросток пришел в школу с намерением исправить оценку, но ситуация вышла из-под контроля, сообщает Lada.kz.

Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Что произошло

Инцидент случился в школе №191. По предварительным данным, подросток ударил 29-летнюю педагогиню ножом в спину. В результате женщина получила травмы, и ей была необходима медицинская помощь.

Не исключено, что пострадали и другие ученики. По данным Mash, возможны травмы еще у двух школьников. Всех учащихся временно собрали в спортзале, чтобы обезопасить их и провести проверку.

Реакция экстренных служб

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Очевидцы отмечают, что экстренные службы находились в школе около часа, оценивая ситуацию и оказывая помощь пострадавшим.

И мужчина, и подросток были доставлены в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

Подростковая агрессия в школах: тревожная тенденция

Этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности в учебных заведениях и готовности педагогов к подобным чрезвычайным ситуациям. Специалисты отмечают, что случаи насилия среди подростков, хотя и редки, требуют особого внимания и профилактических мер со стороны школы, родителей и общества в целом.