Кот выжил после стирки в работающей машине

В Китае произошёл по-настоящему невероятный случай: домашний кот по кличке Цзинтяо остался жив после того, как оказался внутри работающей стиральной машины на несколько минут. Об этом сообщает South China Morning Post, сообщает Lada.kz.
Владелица кота рассказала, что была в полном шоке, когда обнаружила питомца среди одежды. Женщина отметила, что нос животного был красным, и она сначала не решалась тронуть его, опасаясь возможных травм.
«Я думала, что он серьёзно пострадал», — вспоминает хозяйка.
К счастью, Цзинтяо отделался лишь незначительными повреждениями лап и вскоре полностью восстановился. После происшествия хозяйка пообещала внимательнее следить за тем, чтобы кот не имел доступа к стиральной машине и подобных инцидентов больше не происходило.
Ситуация вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи раскритиковали хозяйку за халатность и обвинили её в потенциальной опасности для животного. Комментаторы подчеркнули:
кота следовало сразу показать ветеринару для проверки на внутренние травмы;
перед стиркой необходимо проверять барабан, чтобы домашние питомцы не оказывались в опасности.
Этот случай стал наглядным напоминанием о том, что даже короткое пребывание животного в бытовой технике может представлять серьёзную угрозу. Владельцам домашних питомцев рекомендуется:
всегда проверять барабан перед стиркой;
следить, чтобы коты и собаки не имели доступа к опасным бытовым приборам;
при малейших сомнениях о здоровье животного обращаться к ветеринару.
Несмотря на шокирующие обстоятельства, история Цзинтяо закончилась хорошо, но оставляет важный урок для всех владельцев домашних животных.
