Кот выжил после стирки в работающей машине

В Китае произошёл по-настоящему невероятный случай: домашний кот по кличке Цзинтяо остался жив после того, как оказался внутри работающей стиральной машины на несколько минут. Об этом сообщает South China Morning Post , сообщает Lada.kz.

Фото: Douyin

Шок и испуг хозяйки

Владелица кота рассказала, что была в полном шоке, когда обнаружила питомца среди одежды. Женщина отметила, что нос животного был красным, и она сначала не решалась тронуть его, опасаясь возможных травм.

«Я думала, что он серьёзно пострадал», — вспоминает хозяйка.

Неожиданный исход

К счастью, Цзинтяо отделался лишь незначительными повреждениями лап и вскоре полностью восстановился. После происшествия хозяйка пообещала внимательнее следить за тем, чтобы кот не имел доступа к стиральной машине и подобных инцидентов больше не происходило.

Реакция общественности

Ситуация вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи раскритиковали хозяйку за халатность и обвинили её в потенциальной опасности для животного. Комментаторы подчеркнули:

кота следовало сразу показать ветеринару для проверки на внутренние травмы;

перед стиркой необходимо проверять барабан, чтобы домашние питомцы не оказывались в опасности.

Выводы и предостережения

Этот случай стал наглядным напоминанием о том, что даже короткое пребывание животного в бытовой технике может представлять серьёзную угрозу. Владельцам домашних питомцев рекомендуется:

всегда проверять барабан перед стиркой;

следить, чтобы коты и собаки не имели доступа к опасным бытовым приборам;

при малейших сомнениях о здоровье животного обращаться к ветеринару.

Несмотря на шокирующие обстоятельства, история Цзинтяо закончилась хорошо, но оставляет важный урок для всех владельцев домашних животных.