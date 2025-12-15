Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

Президент Сирии Башар Асад, который долгое время находился в международной изоляции, недавно оказался в Москве. По данным источников The Guardian, в столице России он не только совершенствует знание русского языка, но и изучает офтальмологию — медицинскую дисциплину, далекую от его привычной политической деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Сирийский лидер, находящийся в России уже несколько недель, уделяет внимание изучению русского языка. По мнению экспертов, это может быть как личной инициативой, так и частью подготовки к возможным публичным выступлениям и переговорам с российскими официальными лицами.
Асад посещает специализированные курсы с индивидуальным преподавателем.
Особое внимание уделяется разговорной речи и пониманию юридических и медицинских терминов.
Помимо языковых занятий, Башар Асад изучает основы офтальмологии. Источники The Guardian отмечают, что это необычное хобби для действующего главы государства.
В ходе занятий он знакомится с современными методами диагностики и лечения глазных заболеваний.
Эксперты отмечают, что интерес Асад проявляет исключительно на теоретическом уровне и не имеет медицинской практики.
Некоторые аналитики считают, что сочетание языковых и медицинских занятий может быть частью стратегического плана Асадa:
Укрепление личных связей с российскими элитами.
Подготовка к публичным выступлениям и международным встречам.
Создание образа «гуманитарного и образованного лидера» на фоне кризисов в Сирии.
Информация о занятиях сирийского президента вызвала неоднозначные отклики.
В дипломатических кругах отмечают странность выбора темы — медицинское образование для главы государства кажется экстраординарным.
СМИ комментируют это как символический жест, показывающий личные интересы лидера, выходящие за рамки политики.
