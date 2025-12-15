18+
15.12.2025, 16:15

Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

Новости Мира 0 498

Президент Сирии Башар Асад, который долгое время находился в международной изоляции, недавно оказался в Москве. По данным источников The Guardian, в столице России он не только совершенствует знание русского языка, но и изучает офтальмологию — медицинскую дисциплину, далекую от его привычной политической деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

© Lenta.ru
© Lenta.ru

Освоение русского языка

Сирийский лидер, находящийся в России уже несколько недель, уделяет внимание изучению русского языка. По мнению экспертов, это может быть как личной инициативой, так и частью подготовки к возможным публичным выступлениям и переговорам с российскими официальными лицами.

  • Асад посещает специализированные курсы с индивидуальным преподавателем.

  • Особое внимание уделяется разговорной речи и пониманию юридических и медицинских терминов.

Необычное увлечение — офтальмология

Помимо языковых занятий, Башар Асад изучает основы офтальмологии. Источники The Guardian отмечают, что это необычное хобби для действующего главы государства.

  • В ходе занятий он знакомится с современными методами диагностики и лечения глазных заболеваний.

  • Эксперты отмечают, что интерес Асад проявляет исключительно на теоретическом уровне и не имеет медицинской практики.

Возможные причины визита

Некоторые аналитики считают, что сочетание языковых и медицинских занятий может быть частью стратегического плана Асадa:

  • Укрепление личных связей с российскими элитами.

  • Подготовка к публичным выступлениям и международным встречам.

  • Создание образа «гуманитарного и образованного лидера» на фоне кризисов в Сирии.

Реакция мирового сообщества

Информация о занятиях сирийского президента вызвала неоднозначные отклики.

  • В дипломатических кругах отмечают странность выбора темы — медицинское образование для главы государства кажется экстраординарным.

  • СМИ комментируют это как символический жест, показывающий личные интересы лидера, выходящие за рамки политики.

