Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

Президент Сирии Башар Асад, который долгое время находился в международной изоляции, недавно оказался в Москве. По данным источников The Guardian, в столице России он не только совершенствует знание русского языка, но и изучает офтальмологию — медицинскую дисциплину, далекую от его привычной политической деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

© Lenta.ru

Освоение русского языка

Сирийский лидер, находящийся в России уже несколько недель, уделяет внимание изучению русского языка. По мнению экспертов, это может быть как личной инициативой, так и частью подготовки к возможным публичным выступлениям и переговорам с российскими официальными лицами.

Асад посещает специализированные курсы с индивидуальным преподавателем.

Особое внимание уделяется разговорной речи и пониманию юридических и медицинских терминов.

Необычное увлечение — офтальмология

Помимо языковых занятий, Башар Асад изучает основы офтальмологии. Источники The Guardian отмечают, что это необычное хобби для действующего главы государства.

В ходе занятий он знакомится с современными методами диагностики и лечения глазных заболеваний.

Эксперты отмечают, что интерес Асад проявляет исключительно на теоретическом уровне и не имеет медицинской практики.

Возможные причины визита

Некоторые аналитики считают, что сочетание языковых и медицинских занятий может быть частью стратегического плана Асадa:

Укрепление личных связей с российскими элитами.

Подготовка к публичным выступлениям и международным встречам.

Создание образа «гуманитарного и образованного лидера» на фоне кризисов в Сирии.

Реакция мирового сообщества

Информация о занятиях сирийского президента вызвала неоднозначные отклики.