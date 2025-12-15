Билеты за полцены по всей стране: «Аэрофлот» впервые расширил льготные перелёты до 25 направлений

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые за всё время действия программы перевозчик значительно расширил её географию — льготные перелёты теперь охватывают сразу 25 направлений по России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Lada.kz.
В рамках программы пассажиры смогут приобрести билеты по сниженной стоимости на рейсы из Москвы и обратно в ряд ключевых регионов страны, включая:
Благовещенск
Магадан
Хабаровск
Петропавловск-Камчатский
Якутск
Калининград
а также другие города Дальнего Востока и регионов России
Расширение направлений делает программу более доступной для жителей отдалённых регионов и тех, кто планирует длительные поездки заранее.
Помимо столичных рейсов, субсидированные тарифы действуют и на региональных направлениях:
из Красноярска — в Хабаровск и Благовещенск и обратно;
из Санкт-Петербурга — во Владивосток, Иркутск и Калининград с обратными рейсами;
льготные билеты также доступны на отдельных маршрутах из Хабаровска и Владивостока.
Ранее «Аэрофлот» также сообщил о расширении функционала своего чат-бота. Теперь через виртуального помощника пассажиры могут:
оформить и оплатить багаж весом до 23 кг или 32 кг;
заказать перевозку животного в салоне или багажном отсеке самолёта.
Чат-бот на базе генеративного искусственного интеллекта работает на сайте авиакомпании с октября прошлого года и доступен также в мобильном приложении.
Расширение программы субсидированных билетов и цифровых сервисов делает авиаперелёты по России более доступными и удобными, особенно для жителей регионов и тех, кто планирует поездки заранее на следующий год.
