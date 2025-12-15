18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.12.2025, 17:45

Билеты за полцены по всей стране: «Аэрофлот» впервые расширил льготные перелёты до 25 направлений

Новости Мира 0 455

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые за всё время действия программы перевозчик значительно расширил её географию — льготные перелёты теперь охватывают сразу 25 направлений по России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Куда можно улететь по льготной цене

В рамках программы пассажиры смогут приобрести билеты по сниженной стоимости на рейсы из Москвы и обратно в ряд ключевых регионов страны, включая:

  • Благовещенск

  • Магадан

  • Хабаровск

  • Петропавловск-Камчатский

  • Якутск

  • Калининград

  • а также другие города Дальнего Востока и регионов России

Расширение направлений делает программу более доступной для жителей отдалённых регионов и тех, кто планирует длительные поездки заранее.

Новые маршруты из регионов

Помимо столичных рейсов, субсидированные тарифы действуют и на региональных направлениях:

  • из Красноярска — в Хабаровск и Благовещенск и обратно;

  • из Санкт-Петербурга — во Владивосток, Иркутск и Калининград с обратными рейсами;

  • льготные билеты также доступны на отдельных маршрутах из Хабаровска и Владивостока.

Удобства для пассажиров: расширение возможностей чат-бота

Ранее «Аэрофлот» также сообщил о расширении функционала своего чат-бота. Теперь через виртуального помощника пассажиры могут:

  • оформить и оплатить багаж весом до 23 кг или 32 кг;

  • заказать перевозку животного в салоне или багажном отсеке самолёта.

Чат-бот на базе генеративного искусственного интеллекта работает на сайте авиакомпании с октября прошлого года и доступен также в мобильном приложении.

Что это значит для пассажиров

Расширение программы субсидированных билетов и цифровых сервисов делает авиаперелёты по России более доступными и удобными, особенно для жителей регионов и тех, кто планирует поездки заранее на следующий год.

