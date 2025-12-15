Земля поглощает Турцию: гигантские дыры появляются повсюду

По всей Турции жители сталкиваются с пугающим феноменом: гигантские провалы в земле появляются все чаще, некоторые из них достигают десятков и даже сотен метров в глубину. В социальных сетях и местных СМИ есть немало тех, кто видит в этом знамения высших сил, вспоминая библейские пророчества. Но ученые уверяют — причины этого явления полностью объясняются естественными процессами, сообщает Lada.kz со ссылкой на unian.net.

Одна из многих дыр в турецкой земле / кадр из видео

Природный кошмар или пророчество?

По данным Турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, только в провинции Конья зарегистрировано 648 крупных провалов. Основные причины — длительная засуха и неконтролируемая добыча подземных вод.

Специалисты Технического университета Коньи за последний год выявили более 20 новых зон оседания, добавив их к почти 1900 уже известным проблемным территориям, которые фиксировались на картах до 2021 года.

Проблема усугубляется с каждым годом

До 2000-х годов такие провалы считались редкостью — раз в несколько десятилетий. Сегодня же ситуация радикально изменилась. Глобальные климатические изменения, снижение осадков и истощение подземных вод приводят к тому, что ежегодно возникают десятки крупных обвалов. Отдельные кратеры превышают 30 метров в диаметре.

Падение уровня грунтовых вод запускает цепную реакцию:

высыхают колодцы,

разрушаются экосистемы,

снижается плодородие почв,

земля теряет прочность.

Фермеры, пытаясь спасти урожай кукурузы и сахарной свеклы, вынуждены интенсивнее откачивать воду, что ускоряет деградацию земли. Некоторые хозяйства уже потеряли посевы и вынуждены оставлять опасные участки.

Данные NASA подтверждают масштаб кризиса

Сведения из Земной обсерватории NASA показывают: в 2021 году уровень воды в турецких водохранилищах упал до минимума за 15 лет. Местные геологические службы фиксируют стремительное снижение подземных вод в Конье на протяжении десятилетий.

Похожая угроза — по всему миру

Аналогичные явления регистрируются и в других странах. Геологи отмечают опасность провалов:

в США — Великие равнины, Центральная долина Калифорнии, юго-восточные штаты,

в Азии и на Ближнем Востоке,

в Средиземноморском бассейне и Австралии.

В США особенно тревожна ситуация в Техасе, Флориде, Нью-Мексико и Аризоне, где засуха и неконтролируемое использование воды создают идеальные условия для новых провалов. Мониторинг засухи показывает критический дефицит влаги даже в Вашингтоне, Орегоне, Айдахо, Юте, Колорадо и Вайоминге.

Как образуются гигантские кратеры

Механизм прост:

В сухих районах люди массово откачивают воду из известняковых формаций, которые поддерживают структуру земли. Подземные полости высыхают и теряют прочность. «Потолки» каверн рушатся, и за считанные часы появляются гигантские кратеры, поглощающие поля, дороги и постройки.

В США в последние годы зафиксированы события подобного масштаба: от 60-метрового провала в округе Аптон (Техас) около старой нефтяной скважины до обвалов в южном Нью-Мексико, где 9-метровый кратер поглотил автомобили и вынудил жителей эвакуироваться.