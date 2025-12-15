18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.12.2025, 18:58

Земля поглощает Турцию: гигантские дыры появляются повсюду

Новости Мира 0 722

По всей Турции жители сталкиваются с пугающим феноменом: гигантские провалы в земле появляются все чаще, некоторые из них достигают десятков и даже сотен метров в глубину. В социальных сетях и местных СМИ есть немало тех, кто видит в этом знамения высших сил, вспоминая библейские пророчества. Но ученые уверяют — причины этого явления полностью объясняются естественными процессами, сообщает Lada.kz со ссылкой на unian.net.

Одна из многих дыр в турецкой земле / кадр из видео
Одна из многих дыр в турецкой земле / кадр из видео

Природный кошмар или пророчество?

По данным Турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, только в провинции Конья зарегистрировано 648 крупных провалов. Основные причины — длительная засуха и неконтролируемая добыча подземных вод.

Специалисты Технического университета Коньи за последний год выявили более 20 новых зон оседания, добавив их к почти 1900 уже известным проблемным территориям, которые фиксировались на картах до 2021 года.

Проблема усугубляется с каждым годом

До 2000-х годов такие провалы считались редкостью — раз в несколько десятилетий. Сегодня же ситуация радикально изменилась. Глобальные климатические изменения, снижение осадков и истощение подземных вод приводят к тому, что ежегодно возникают десятки крупных обвалов. Отдельные кратеры превышают 30 метров в диаметре.

Падение уровня грунтовых вод запускает цепную реакцию:

  • высыхают колодцы,

  • разрушаются экосистемы,

  • снижается плодородие почв,

  • земля теряет прочность.

Фермеры, пытаясь спасти урожай кукурузы и сахарной свеклы, вынуждены интенсивнее откачивать воду, что ускоряет деградацию земли. Некоторые хозяйства уже потеряли посевы и вынуждены оставлять опасные участки.

Данные NASA подтверждают масштаб кризиса

Сведения из Земной обсерватории NASA показывают: в 2021 году уровень воды в турецких водохранилищах упал до минимума за 15 лет. Местные геологические службы фиксируют стремительное снижение подземных вод в Конье на протяжении десятилетий.

Похожая угроза — по всему миру

Аналогичные явления регистрируются и в других странах. Геологи отмечают опасность провалов:

  • в США — Великие равнины, Центральная долина Калифорнии, юго-восточные штаты,

  • в Азии и на Ближнем Востоке,

  • в Средиземноморском бассейне и Австралии.

В США особенно тревожна ситуация в Техасе, Флориде, Нью-Мексико и Аризоне, где засуха и неконтролируемое использование воды создают идеальные условия для новых провалов. Мониторинг засухи показывает критический дефицит влаги даже в Вашингтоне, Орегоне, Айдахо, Юте, Колорадо и Вайоминге.

Как образуются гигантские кратеры

Механизм прост:

  1. В сухих районах люди массово откачивают воду из известняковых формаций, которые поддерживают структуру земли.

  2. Подземные полости высыхают и теряют прочность.

  3. «Потолки» каверн рушатся, и за считанные часы появляются гигантские кратеры, поглощающие поля, дороги и постройки.

В США в последние годы зафиксированы события подобного масштаба: от 60-метрового провала в округе Аптон (Техас) около старой нефтяной скважины до обвалов в южном Нью-Мексико, где 9-метровый кратер поглотил автомобили и вынудил жителей эвакуироваться.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь