Четыре года за иглу: медсестра заразила десятки пациентов ВИЧ и гепатитом

Нальчицкий городской суд вынес приговор медсестре частного санатория, обвиняемой в заражении более 70 пациентов вирусным гепатитом С и ВИЧ. Женщина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube

Массовое заражение в частном санатории

По данным прокуратуры Кабардино-Балкарии, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в санатории «Медис» систематически нарушались санитарно-эпидемиологические нормы:

Использовались нестерильные медицинские инструменты .

Не соблюдались правила дезинфекции и стерилизации .

Одноразовые изделия применялись многократно.

В результате таких нарушений 71 пациент заразился острым вирусным гепатитом С, а еще пять человек – ВИЧ-инфекцией.

Суд и уголовное преследование

Генеральному директору санатория, врачу и медсестре предъявлялись обвинения по статье:

«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (УК РФ).

Дополнительно медсестру обвиняли в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Лицензия санатория на медицинскую деятельность была аннулирована.

Дело в отношении руководства санатория закрыто

Пресс-служба суда уточнила, что уголовное преследование в отношении генерального директора и врача санатория прекращено из-за истечения срока давности.

«Сегодня приговор суда медсестре назначен в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе. При этом приговор в законную силу еще не вступил.

Последствия для региона

Эта история вновь привлекла внимание к вопросам санитарной безопасности в частных медицинских учреждениях и демонстрирует, как несоблюдение правил стерилизации и гигиены может обернуться массовым заражением и уголовной ответственностью.