Четыре года за иглу: медсестра заразила десятки пациентов ВИЧ и гепатитом

Нальчицкий городской суд вынес приговор медсестре частного санатория, обвиняемой в заражении более 70 пациентов вирусным гепатитом С и ВИЧ. Женщина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным прокуратуры Кабардино-Балкарии, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в санатории «Медис» систематически нарушались санитарно-эпидемиологические нормы:
Использовались нестерильные медицинские инструменты.
Не соблюдались правила дезинфекции и стерилизации.
Одноразовые изделия применялись многократно.
В результате таких нарушений 71 пациент заразился острым вирусным гепатитом С, а еще пять человек – ВИЧ-инфекцией.
Генеральному директору санатория, врачу и медсестре предъявлялись обвинения по статье:
«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (УК РФ).
Дополнительно медсестру обвиняли в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Лицензия санатория на медицинскую деятельность была аннулирована.
Пресс-служба суда уточнила, что уголовное преследование в отношении генерального директора и врача санатория прекращено из-за истечения срока давности.
«Сегодня приговор суда медсестре назначен в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе. При этом приговор в законную силу еще не вступил.
Эта история вновь привлекла внимание к вопросам санитарной безопасности в частных медицинских учреждениях и демонстрирует, как несоблюдение правил стерилизации и гигиены может обернуться массовым заражением и уголовной ответственностью.
