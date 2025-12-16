18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.12.2025, 20:28

Четыре года за иглу: медсестра заразила десятки пациентов ВИЧ и гепатитом

Новости Мира 0 609

Нальчицкий городской суд вынес приговор медсестре частного санатория, обвиняемой в заражении более 70 пациентов вирусным гепатитом С и ВИЧ. Женщина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Массовое заражение в частном санатории

По данным прокуратуры Кабардино-Балкарии, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в санатории «Медис» систематически нарушались санитарно-эпидемиологические нормы:

  • Использовались нестерильные медицинские инструменты.

  • Не соблюдались правила дезинфекции и стерилизации.

  • Одноразовые изделия применялись многократно.

В результате таких нарушений 71 пациент заразился острым вирусным гепатитом С, а еще пять человек – ВИЧ-инфекцией.

Суд и уголовное преследование

Генеральному директору санатория, врачу и медсестре предъявлялись обвинения по статье:

  • «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (УК РФ).

  • Дополнительно медсестру обвиняли в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Лицензия санатория на медицинскую деятельность была аннулирована.

Дело в отношении руководства санатория закрыто

Пресс-служба суда уточнила, что уголовное преследование в отношении генерального директора и врача санатория прекращено из-за истечения срока давности.

«Сегодня приговор суда медсестре назначен в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе. При этом приговор в законную силу еще не вступил.

Последствия для региона

Эта история вновь привлекла внимание к вопросам санитарной безопасности в частных медицинских учреждениях и демонстрирует, как несоблюдение правил стерилизации и гигиены может обернуться массовым заражением и уголовной ответственностью.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь