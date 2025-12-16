Магнат предложил 3 миллиарда долларов за доказательство плоскости Земли

Британский миллиардер Тим Бойл решил публично бросить вызов сторонникам теории плоской Земли, сделав заявление, которое мгновенно привлекло внимание по всему миру. Предприниматель пообещал передать свой бизнес любому, кто сможет доказать, что Земля не имеет формы шара и заканчивается обрывом или бездонной пустотой. Об этом сообщило издание Daily Mail , передает Lada.kz.

Фото: Grok ИИ

На первый взгляд предложение выглядит сенсационно — миллиардер словно готов поставить на кон всё, чтобы поставить точку в одном из самых спорных псевдонаучных мифов современности. Однако, как выяснилось, за громкими словами скрывается важная деталь.

Кто именно бросил вызов плоскоземельщикам

Тим Бойл — не случайная фигура в мире бизнеса. Он является исполнительным директором известной компании Columbia Sportswear, специализирующейся на производстве спортивной и туристической одежды. Рыночная стоимость бренда оценивается примерно в 3 миллиарда долларов, что и сделало заявление миллиардера особенно резонансным.

Свое обещание Бойл озвучил в рамках новой маркетинговой кампании компании под названием «Экспедиция невозможна», призванной подчеркнуть дух приключений, исследований и вызова привычным границам.

В чем заключается условие сделки

Суть вызова проста лишь на словах. Миллиардер заявил, что готов отдать свой бизнес тому, кто сможет:

добраться до «края Земли»;

зафиксировать его на фото или видео;

доказать существование обрыва или бездонной пустоты.

Именно этот пункт и стал центральной провокацией — по мнению Бойла, выполнить такое задание попросту невозможно, поскольку «края Земли» не существует.

Мелкий шрифт и крупный подвох

Вскоре внимательные пользователи обнаружили важную оговорку, сделанную мелким шрифтом. Оказалось, что речь идет не обо всей корпорации Columbia, а лишь об активах отдельного юридического лица, общая стоимость которых составляет около 100 тысяч долларов.

Хотя эта сумма несравнима с миллиардной оценкой компании, она все равно остается внушительным вознаграждением. Тем не менее, вероятность того, что кто-либо сможет претендовать даже на эти деньги, практически равна нулю.

Почему теория плоской Земли все еще жива

Несмотря на множество научных доказательств, подтверждающих шарообразность Земли, движение плоскоземельщиков продолжает существовать. Его сторонники убеждены, что:

мировые правительства и ученые якобы скрывают «настоящую форму планеты»;

фотографии Земли из космоса — подделка;

человечество стало жертвой глобального заговора.

Один из самых популярных аргументов сторонников теории — плоский горизонт, который люди наблюдают с поверхности Земли.

Что говорит наука

Физик Ян Уиттакер объясняет, что отсутствие заметной кривизны горизонта не является доказательством плоской Земли. Причина куда проще: человек слишком мал по сравнению с масштабами планеты, чтобы визуально зафиксировать ее изгиб.

Именно поэтому научные методы — спутниковые снимки, навигационные расчеты, авиация и космические полеты — остаются единственным надежным источником знаний о форме Земли, в отличие от субъективных наблюдений.

Итог: эксперимент, реклама или насмешка

Вызов Тима Бойла стал одновременно и маркетинговым ходом, и публичной насмешкой над конспирологическими теориями. Миллиардер не просто привлек внимание к бренду, но и наглядно показал: даже крупное денежное вознаграждение не способно заставить реальность измениться.

Пока «край Земли» так и остается мифом, а бизнес миллиардера — при нем.