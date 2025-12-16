18+
16.12.2025, 07:58

Филиппа Киркорова объявили в розыск

Новости Мира 0 1 021

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла в базу разыскиваемых российского певца Филиппа Киркорова. Сообщение об этом поступило в СМИ только сейчас, хотя данные о розыске появились еще 30 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские органы власти, передает Lada.kz. 

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Заочное обвинение за выступления в спорных регионах

Еще 28 октября Генеральная прокуратура Украины заявила, что Киркорову заочно предъявлено обвинение. Причина — участие артиста в шоу на территориях Крыма и Донецкой Народной Республики, которые Украина считает оккупированными.

Хронология участия в политически чувствительных мероприятиях

Украинские правоохранители уточнили, что певец регулярно выступал на мероприятиях в регионах, контролируемых Россией:

  • 18 марта 2021 года: Киркоров участвовал в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал присоединение Крыма к России.

  • 2022 год: посещение военного госпиталя в Феодосии, где он выражал поддержку российским военным.

  • 2024 год: выступление в госпитале для военных в Горловке.

Эти действия, по мнению украинских властей, стали основанием для включения артиста в список разыскиваемых лиц.

Реакция общественности и последствия

На данный момент публичных комментариев самого Киркорова о розыске нет. Эксперты отмечают, что подобные решения СБУ обычно затрудняют артисту въезд на территорию Украины и могут ограничивать международные гастроли.

2
0
1
Комментарии

2 комментарий(ев)
шаман
шаман
не удивлюсь если Киркоров сам заплатил СБУ что бы показать что он тоже кремлевский
16.12.2025, 06:13
дорожник
дорожник
Филя наш человек. Привет из российского Крыма
16.12.2025, 05:08
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

