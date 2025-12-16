Филиппа Киркорова объявили в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла в базу разыскиваемых российского певца Филиппа Киркорова. Сообщение об этом поступило в СМИ только сейчас, хотя данные о розыске появились еще 30 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские органы власти, передает Lada.kz.
Еще 28 октября Генеральная прокуратура Украины заявила, что Киркорову заочно предъявлено обвинение. Причина — участие артиста в шоу на территориях Крыма и Донецкой Народной Республики, которые Украина считает оккупированными.
Украинские правоохранители уточнили, что певец регулярно выступал на мероприятиях в регионах, контролируемых Россией:
18 марта 2021 года: Киркоров участвовал в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал присоединение Крыма к России.
2022 год: посещение военного госпиталя в Феодосии, где он выражал поддержку российским военным.
2024 год: выступление в госпитале для военных в Горловке.
Эти действия, по мнению украинских властей, стали основанием для включения артиста в список разыскиваемых лиц.
На данный момент публичных комментариев самого Киркорова о розыске нет. Эксперты отмечают, что подобные решения СБУ обычно затрудняют артисту въезд на территорию Украины и могут ограничивать международные гастроли.
