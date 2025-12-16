Филиппа Киркорова объявили в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла в базу разыскиваемых российского певца Филиппа Киркорова. Сообщение об этом поступило в СМИ только сейчас, хотя данные о розыске появились еще 30 октября , сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские органы власти, передает Lada.kz.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Заочное обвинение за выступления в спорных регионах

Еще 28 октября Генеральная прокуратура Украины заявила, что Киркорову заочно предъявлено обвинение. Причина — участие артиста в шоу на территориях Крыма и Донецкой Народной Республики, которые Украина считает оккупированными.

Хронология участия в политически чувствительных мероприятиях

Украинские правоохранители уточнили, что певец регулярно выступал на мероприятиях в регионах, контролируемых Россией:

18 марта 2021 года : Киркоров участвовал в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал присоединение Крыма к России.

2022 год : посещение военного госпиталя в Феодосии, где он выражал поддержку российским военным.

2024 год: выступление в госпитале для военных в Горловке.

Эти действия, по мнению украинских властей, стали основанием для включения артиста в список разыскиваемых лиц.

Реакция общественности и последствия

На данный момент публичных комментариев самого Киркорова о розыске нет. Эксперты отмечают, что подобные решения СБУ обычно затрудняют артисту въезд на территорию Украины и могут ограничивать международные гастроли.