Как пить и не пьянеть: три неожиданных способа остаться трезвым на празднике

Праздники, корпоративы и встречи с друзьями почти невозможно представить без бокала шампанского или рюмки крепкого напитка. Алкоголь создает атмосферу веселья и помогает расслабиться, но перебор способен превратить праздник в череду неловких ситуаций и головной боли на следующий день, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Однако есть простые стратегии, которые позволяют пить с умом и сохранять ясность ума. Эксперты делятся тремя рабочими методами, которые реально помогают оставаться трезвым даже на самом шумном торжестве.
Ключ к контролю над алкоголем начинается еще до того, как вы возьмете бокал в руки. За два часа до вечеринки полезно поужинать блюдами, которые замедляют усвоение спиртного. Например:
Жареная курица с брокколи и киноа — брокколи восполняет запасы магния и калия, а клетчатка в киноа замедляет всасывание алкоголя.
Легкий перекус, если нет времени на полноценный ужин: яйца или авокадо. Яйца содержат аминокислоты, помогающие печени перерабатывать алкоголь, а жиры в авокадо усваиваются медленно и создают защитный эффект.
Такая подготовка помогает организму встретить алкоголь с минимальным стрессом и снижает риск быстрого опьянения.
Одна из самых распространенных ошибок — пить на голодный желудок. Даже случайные перекусы не решают проблему, если они хаотичные и лишены полезных жиров и клетчатки.
Врач-психотерапевт и нарколог Илья Кислер советует:
Салат из свежих овощей с оливковым маслом — растительные волокна и жиры создают защитную пленку на стенках желудка.
Такой подход замедляет всасывание спиртного в кровь и помогает поддерживать ясность ума.
Даже небольшая порция такой закуски значительно снижает риск резкого опьянения и неприятных последствий для организма.
Наш организм перерабатывает алкоголь со скоростью примерно один стандартный дринк в час. Стандартный дринк — это бокал шампанского, рюмка водки или 150 мл вина.
Советы экспертов:
Не спешите с напитками. Растянув бокалы во времени, вы позволяете печени успевать перерабатывать алкоголь.
Соблюдайте ритм: один дринк в час сохраняет ясность мышления и координацию, помогает контролировать эмоции и избегать неловких ситуаций.
Даже на самой веселой вечеринке это простой и эффективный способ оставаться в форме и наслаждаться праздником без последствий.
Комментарии0 комментарий(ев)