16.12.2025, 09:31

Как пить и не пьянеть: три неожиданных способа остаться трезвым на празднике

Новости Мира 0 500

Праздники, корпоративы и встречи с друзьями почти невозможно представить без бокала шампанского или рюмки крепкого напитка. Алкоголь создает атмосферу веселья и помогает расслабиться, но перебор способен превратить праздник в череду неловких ситуаций и головной боли на следующий день, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Однако есть простые стратегии, которые позволяют пить с умом и сохранять ясность ума. Эксперты делятся тремя рабочими методами, которые реально помогают оставаться трезвым даже на самом шумном торжестве.

1. Подготовка к застолью: зарядитесь энергией и питательными веществами

Ключ к контролю над алкоголем начинается еще до того, как вы возьмете бокал в руки. За два часа до вечеринки полезно поужинать блюдами, которые замедляют усвоение спиртного. Например:

  • Жареная курица с брокколи и киноа — брокколи восполняет запасы магния и калия, а клетчатка в киноа замедляет всасывание алкоголя.

  • Легкий перекус, если нет времени на полноценный ужин: яйца или авокадо. Яйца содержат аминокислоты, помогающие печени перерабатывать алкоголь, а жиры в авокадо усваиваются медленно и создают защитный эффект.

Такая подготовка помогает организму встретить алкоголь с минимальным стрессом и снижает риск быстрого опьянения.

2. Закуска во время праздника: защитная пленка для желудка

Одна из самых распространенных ошибок — пить на голодный желудок. Даже случайные перекусы не решают проблему, если они хаотичные и лишены полезных жиров и клетчатки.

Врач-психотерапевт и нарколог Илья Кислер советует:

  • Салат из свежих овощей с оливковым маслом — растительные волокна и жиры создают защитную пленку на стенках желудка.

  • Такой подход замедляет всасывание спиртного в кровь и помогает поддерживать ясность ума.

Даже небольшая порция такой закуски значительно снижает риск резкого опьянения и неприятных последствий для организма.

3. Медленный темп — секрет контроля

Наш организм перерабатывает алкоголь со скоростью примерно один стандартный дринк в час. Стандартный дринк — это бокал шампанского, рюмка водки или 150 мл вина.

Советы экспертов:

  • Не спешите с напитками. Растянув бокалы во времени, вы позволяете печени успевать перерабатывать алкоголь.

  • Соблюдайте ритм: один дринк в час сохраняет ясность мышления и координацию, помогает контролировать эмоции и избегать неловких ситуаций.

Даже на самой веселой вечеринке это простой и эффективный способ оставаться в форме и наслаждаться праздником без последствий.

