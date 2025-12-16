Wildberries готовит запуск собственного такси в 2026 году

Российский рынок таксомоторных услуг готовится к переменам: крупнейший маркетплейс страны, Wildberries, планирует запустить собственный сервис такси в 2026 году. Смогут ли посылки стать ключом к разрушению монополии «Яндекса» и что это значит для пассажиров и водителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».

Фото: кадр YouTube

Wildberries выходит на дороги: какой сервис готовят маркетплейс и Russ

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ), созданная в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%), объединяет маркетплейс, логистику и рекламные технологии в единую цифровую экосистему. Уже в 2026 году организация может запустить собственное такси на территории России.

По информации четырех источников «Известий», компания разработала отдельное приложение для нового сервиса и ведет набор водителей через партнерскую курьерскую программу.

«На старте WB Taxi будет работать в формате «закрытого клуба» — доступ сначала получат сотрудники и партнеры маркетплейса», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Wildberries тестировала проект в Белоруссии и Узбекистане. В июле 2025 года стартовало бета-тестирование в Белоруссии, в ноябре — технический запуск в Узбекистане. Руководить проектом будет Анатолий Сморгонский, бывший глава российского подразделения Gett.

Экосистема против монополии: как Wildberries может конкурировать с «Яндексом»

Wildberries намерена развивать бизнес по экосистемному принципу, объединяя торговлю, логистику, финтех и IT-платформы, что уже использует «Яндекс» и другие крупные игроки, такие как Сбер.

Российский рынок такси долгое время был монополизирован: в Москве осенью 2024 года 96% поездок оформлялись через «Яндекс Go». Остальные сервисы делили между собой оставшиеся проценты: Drivee — 3%, «Ситимобил» — менее 1%, «Максим» — 0,14%.

ФАС неоднократно указывала на доминирующее положение «Яндекса», выдвигая претензии по завышению цен и блокировке водителей и пассажиров. Эксперты уверены: присутствие второго крупного игрока на рынке необходимо для «здоровой конкуренции» и нормального ценообразования.

Технологии и логистика: чем WB может удивить пассажиров

Появление нового игрока обещает значительные изменения:

Разветвленная логистическая сеть: Wildberries уже взаимодействует с тысячами водителей и курьеров.

Цифровой потенциал: собственные IT-решения позволят создать удобное приложение и систему заказов.

Выгода для водителей: новые возможности заработка и партнерства.

По словам Ирины Зариповой, председателя общественного совета по развитию такси, запуск WB Taxi может повысить качество услуг, ускорить технологическое развитие отрасли и стимулировать конкуренцию.

Сложности и риски нового игрока

Несмотря на перспективы, рынок таксомоторных услуг сталкивается с рядом системных проблем:

Замедление роста отрасли: объем рынка в 2024 году составил 3,35 млрд рублей, прирост всего 2% к предыдущему году.

Рост стоимости проезда: средняя цена 1 км в январе–октябре 2025 года — 47 рублей, в Москве — 69 рублей, рост 20% за год.

Давление на перевозчиков: новые законодательные требования о локализации автомобилей такси вступят в силу в марте 2026 года.

Высокие эксплуатационные расходы: обновление автопарка, топливо, обслуживание автомобилей.

Эксперты предупреждают: появление Wildberries не решит системные проблемы отрасли, требующие совместных действий бизнеса и государства.

Перспективы и ожидания

Wildberries имеет все шансы стать вторым крупным игроком на рынке такси, что может:

повысить конкуренцию и качество сервиса;

расширить возможности для водителей;

дать пассажирам новые варианты выбора и цен.

Тем не менее, маркетплейсу предстоит столкнуться с финансовыми и законодательными вызовами, прежде чем его такси сможет стать полноценным конкурентом «Яндексу».