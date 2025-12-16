Масштабная утечка раскрыла новые функции iPhone

Apple готовит грандиозные изменения в своих устройствах: утечка тестовой версии iOS раскрыла десятки новых функций, которые могут появиться в iPhone уже в ближайшие годы. Информацию об этом публикует издание MacRumors, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи тщательно изучили код тестовой версии iOS, установленной на прототипе iPhone с невыпущенной iOS 19. Специалисты называют эту утечку одной из самых масштабных за последние годы, поскольку она раскрывает не только мелкие обновления, но и полностью новые сервисы и устройства, которые Apple планирует представить публике.
Одним из ключевых новшеств станет платный сервис «Здоровье+», запуск которого намечен на весну 2026 года.
Кроме того, в iOS найдены следующие функции:
Субтитры в реальном времени — для просмотра видео и аудиоконтента с мгновенными текстовыми расшифровками;
Улучшенная Siri — голосовой помощник получит новые возможности и команды;
Уведомления Wallet — расширение функционала виртуального кошелька;
Обмен платежными данными между приложениями — новые возможности для безопасных транзакций.
Некоторые функции, упомянутые в коде, связаны с медицинскими возможностями устройств Apple и будут внедрены только в версиях iOS 2027 и 2028 годов.
Помимо программных обновлений, код iOS намекнул на новые устройства Apple:
Неизвестное устройство для умного дома — возможно, это камера или другой аксессуар;
Второе поколение AirTag — обновленный смарт-маячок;
Новые AirPods — планируемый релиз весной 2026 года.
Судя по утечке, Apple готовит не просто апгрейд iOS, а полноценную экосистему с расширенными возможностями для здоровья, безопасности и умного дома. Пользователи iPhone могут ожидать революционных новшеств, которые постепенно появятся в течение следующих трех лет.
