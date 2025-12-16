18+
16.12.2025, 14:34

Масштабная утечка раскрыла новые функции iPhone

Новости Мира 0 365

Apple готовит грандиозные изменения в своих устройствах: утечка тестовой версии iOS раскрыла десятки новых функций, которые могут появиться в iPhone уже в ближайшие годы. Информацию об этом публикует издание MacRumors, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Масштабная утечка iOS 26: что обнаружили эксперты

Исследователи тщательно изучили код тестовой версии iOS, установленной на прототипе iPhone с невыпущенной iOS 19. Специалисты называют эту утечку одной из самых масштабных за последние годы, поскольку она раскрывает не только мелкие обновления, но и полностью новые сервисы и устройства, которые Apple планирует представить публике.

«Здоровье+» и новые возможности Siri

Одним из ключевых новшеств станет платный сервис «Здоровье+», запуск которого намечен на весну 2026 года.

Кроме того, в iOS найдены следующие функции:

  • Субтитры в реальном времени — для просмотра видео и аудиоконтента с мгновенными текстовыми расшифровками;

  • Улучшенная Siri — голосовой помощник получит новые возможности и команды;

  • Уведомления Wallet — расширение функционала виртуального кошелька;

  • Обмен платежными данными между приложениями — новые возможности для безопасных транзакций.

Заглядывая в будущее: iOS 2027–2028

Некоторые функции, упомянутые в коде, связаны с медицинскими возможностями устройств Apple и будут внедрены только в версиях iOS 2027 и 2028 годов.

Новые гаджеты для умного дома

Помимо программных обновлений, код iOS намекнул на новые устройства Apple:

  • Неизвестное устройство для умного дома — возможно, это камера или другой аксессуар;

  • Второе поколение AirTag — обновленный смарт-маячок;

  • Новые AirPods — планируемый релиз весной 2026 года.

Что это значит для пользователей

Судя по утечке, Apple готовит не просто апгрейд iOS, а полноценную экосистему с расширенными возможностями для здоровья, безопасности и умного дома. Пользователи iPhone могут ожидать революционных новшеств, которые постепенно появятся в течение следующих трех лет.

