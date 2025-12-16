18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 15:51

Убил и сделал селфи: в Подмосковье в школе подросток в балаклаве зарезал четвероклассника

Новости Мира 0 579

В подмосковном посёлке Горки-2 произошёл шокирующий случай: 15-летний подросток в балаклаве совершил нападение на учеников и охранника местной школы. В результате трагедии погиб 10-летний четвероклассник, а ещё трое получили ранения, включая охранника учебного заведения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео
Кадр из видео

По информации следствия, молодой человек распылил перцовый баллончик в лицо охраннику на входе, после чего напал на него с ножом. Далее он зарезал одного из учеников и сделал селфи на фоне тела жертвы, что ещё больше усилило шок среди свидетелей и родителей.

Паника и бегство

После начала нападения дети выбегали на улицу в зимней одежде, многие пытались укрыться в соседних домах, спасаясь от нападавшего. В ходе хаоса подросток ранил ещё двух учеников и затем заперся в классе, взяв одного из школьников в заложники.

Сотрудники силовых структур провели штурм здания. Заложник не пострадал, а подросток был задержан.

Что нашли у нападавшего

При обыске в тайнике у подростка обнаружили пистолет и каску с экстремистскими надписями. Также правоохранители изъяли предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

По словам Telegram-канала SHOT, родители учеников прибывают к школе, чтобы забрать своих детей.

Характер и мотивы

Учителя и одноклассники подростка описывают его как тихого, весёлого и любящего шутки ребёнка. В последнее время он прогуливал уроки, что стало тревожным сигналом, однако никто не ожидал, что он способен на такое преступление.

Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

0
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь