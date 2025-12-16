Убил и сделал селфи: в Подмосковье в школе подросток в балаклаве зарезал четвероклассника

В подмосковном посёлке Горки-2 произошёл шокирующий случай: 15-летний подросток в балаклаве совершил нападение на учеников и охранника местной школы. В результате трагедии погиб 10-летний четвероклассник, а ещё трое получили ранения, включая охранника учебного заведения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации следствия, молодой человек распылил перцовый баллончик в лицо охраннику на входе, после чего напал на него с ножом. Далее он зарезал одного из учеников и сделал селфи на фоне тела жертвы, что ещё больше усилило шок среди свидетелей и родителей.

Паника и бегство

После начала нападения дети выбегали на улицу в зимней одежде, многие пытались укрыться в соседних домах, спасаясь от нападавшего. В ходе хаоса подросток ранил ещё двух учеников и затем заперся в классе, взяв одного из школьников в заложники.

Сотрудники силовых структур провели штурм здания. Заложник не пострадал, а подросток был задержан.

Что нашли у нападавшего

При обыске в тайнике у подростка обнаружили пистолет и каску с экстремистскими надписями. Также правоохранители изъяли предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

По словам Telegram-канала SHOT, родители учеников прибывают к школе, чтобы забрать своих детей.

Характер и мотивы

Учителя и одноклассники подростка описывают его как тихого, весёлого и любящего шутки ребёнка. В последнее время он прогуливал уроки, что стало тревожным сигналом, однако никто не ожидал, что он способен на такое преступление.

Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.