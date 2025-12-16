Убил и сделал селфи: в Подмосковье в школе подросток в балаклаве зарезал четвероклассника

В подмосковном посёлке Горки-2 произошёл шокирующий случай: 15-летний подросток в балаклаве совершил нападение на учеников и охранника местной школы. В результате трагедии погиб 10-летний четвероклассник, а ещё трое получили ранения, включая охранника учебного заведения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации следствия, молодой человек распылил перцовый баллончик в лицо охраннику на входе, после чего напал на него с ножом. Далее он зарезал одного из учеников и сделал селфи на фоне тела жертвы, что ещё больше усилило шок среди свидетелей и родителей.
После начала нападения дети выбегали на улицу в зимней одежде, многие пытались укрыться в соседних домах, спасаясь от нападавшего. В ходе хаоса подросток ранил ещё двух учеников и затем заперся в классе, взяв одного из школьников в заложники.
Сотрудники силовых структур провели штурм здания. Заложник не пострадал, а подросток был задержан.
При обыске в тайнике у подростка обнаружили пистолет и каску с экстремистскими надписями. Также правоохранители изъяли предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.
По словам Telegram-канала SHOT, родители учеников прибывают к школе, чтобы забрать своих детей.
Учителя и одноклассники подростка описывают его как тихого, весёлого и любящего шутки ребёнка. В последнее время он прогуливал уроки, что стало тревожным сигналом, однако никто не ожидал, что он способен на такое преступление.
Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.
Комментарии0 комментарий(ев)