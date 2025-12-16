18+
16.12.2025, 16:55

Прощание с легендой: Volkswagen впервые за 88 лет закрыл автозавод в Германии

Новости Мира 0 389

Volkswagen официально завершил работу своего завода в Дрездене, выпустив последний автомобиль на предприятии, которое проработало 23 года. Это событие стало историческим: впервые за 88 лет существования компании немецкий автогигант закрыл завод на родной земле, сообщает Lada.kz со ссылкой на drom.ru.

Фото: drom
Фото: drom

Конец эпохи: что будет с заводом и персоналом

После выпуска последнего автомобиля завод будет выведен из баланса компании, а оборудование демонтировано. Персонал предприятия столкнется с сокращениями, а помещения завода будут переданы Техническому университету Дрездена. Университет планирует использовать их для научно-исследовательских работ в области искусственного интеллекта, робототехники и микроэлектроники, сообщает Financial Times.

Масштабные изменения на горизонте: не последний завод

Закрытие дрезденского завода – лишь начало масштабной перестройки Volkswagen в Германии. По соглашению с профсоюзами, к концу десятилетия компания намерена закрыть еще как минимум два завода и сократить не менее 35 тысяч сотрудников.

Причина массовых изменений кроется в экономике производства. За последние четыре года себестоимость автомобилей в Германии значительно выросла: страна больше не получает дешёвый природный газ из России, что сильно ударило по рентабельности немецких заводов.

История дрезденского завода: от роскошных седанов до электромобилей

Завод в Дрездене был открыт в 2002 году и за годы работы неоднократно менял специализацию:

  • 2002–2016 – выпуск представительских седанов Volkswagen Phaeton;

  • 2017–2021 – производство электромобилей Volkswagen e-Golf;

  • с 2021 года – сборка электромобилей Volkswagen ID.3.

За два десятилетия предприятие стало символом перехода Volkswagen от традиционных моделей к электрификации.

Итог: конец одной эпохи и начало новой

Закрытие завода в Дрездене знаменует собой не только исторический момент для Volkswagen, но и отражает более широкие тенденции в мировой автомобильной промышленности: переход к новым технологиям и рост издержек производства в старых индустриальных центрах Европы.

