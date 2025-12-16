Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

Врач-радиолог Роза Мария Сильвейра Сигрист из Университета Сан-Паулу в Бразилии предупреждает о серьезной опасности, скрытой за популярными инъекциями красоты — дермальными филлерами. Ее заявление опубликовано в New York Post и уже вызывает обеспокоенность среди специалистов и пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Особая зона риска: нос и глаза

Доктор Сигрист отмечает, что область носа особенно уязвима для инъекций. В этой зоне кровеносные сосуды напрямую связаны с крупными лицевыми артериями и артериями, снабжающими глаз. Любая ошибка при введении филлера может привести к непредсказуемым последствиям, включая инсульт или полную потерю зрения.

Как филлеры блокируют кровоток

Дермальные наполнители, такие как гиалуроновая кислота, могут случайно закрыть кровоток в артериях — явление, известное как сосудистая окклюзия.

«Последствия окклюзий на лице могут быть катастрофическими: от некроза кожи до выраженной деформации черт лица», — предупреждает Сигрист.

Почему пациенты недооценивают опасность

Несмотря на популярность инъекций красоты, многие не знают о рисках, скрытых за «безобидной» процедурой. Ошибки в технике введения филлеров могут иметь необратимые последствия, поэтому выбор опытного специалиста и тщательная консультация перед процедурой становятся критически важными.

Вывод врачей

Роза Сигрист советует подходить к косметическим инъекциям с осторожностью, особенно в зонах с высокой сосудистой плотностью. «Красота не должна стоить здоровья или зрения», — заключает она.