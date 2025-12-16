18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 18:36

Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

Новости Мира 0 313

Врач-радиолог Роза Мария Сильвейра Сигрист из Университета Сан-Паулу в Бразилии предупреждает о серьезной опасности, скрытой за популярными инъекциями красоты — дермальными филлерами. Ее заявление опубликовано в New York Post и уже вызывает обеспокоенность среди специалистов и пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom
Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Особая зона риска: нос и глаза

Доктор Сигрист отмечает, что область носа особенно уязвима для инъекций. В этой зоне кровеносные сосуды напрямую связаны с крупными лицевыми артериями и артериями, снабжающими глаз. Любая ошибка при введении филлера может привести к непредсказуемым последствиям, включая инсульт или полную потерю зрения.

Как филлеры блокируют кровоток

Дермальные наполнители, такие как гиалуроновая кислота, могут случайно закрыть кровоток в артериях — явление, известное как сосудистая окклюзия.

«Последствия окклюзий на лице могут быть катастрофическими: от некроза кожи до выраженной деформации черт лица», — предупреждает Сигрист.

Почему пациенты недооценивают опасность

Несмотря на популярность инъекций красоты, многие не знают о рисках, скрытых за «безобидной» процедурой. Ошибки в технике введения филлеров могут иметь необратимые последствия, поэтому выбор опытного специалиста и тщательная консультация перед процедурой становятся критически важными.

Вывод врачей

Роза Сигрист советует подходить к косметическим инъекциям с осторожностью, особенно в зонах с высокой сосудистой плотностью. «Красота не должна стоить здоровья или зрения», — заключает она.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь