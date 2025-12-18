Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог

С 1 января 2026 года четыре российских города — Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень — официально вводят туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщили представители местных администраций, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ставки налога в разных городах

Курск, Нижний Новгород, Тюмень — налог составит 2% от стоимости проживания.

Самара — ставка будет ниже, всего 1%.

Местные власти планируют постепенное увеличение налога, и к 2030 году он может достигнуть 5%.

Что такое туристический налог и кого он затрагивает

Туристический налог в России с 2025 года заменил ранее действовавший курортный сбор. Он является местным налогом, то есть конкретные решения о введении и ставках принимают муниципалитеты.

Плательщиками налога являются организации и физлица, предоставляющие временное проживание:

отели,

хостелы,

гостевые дома и другие объекты, включенные в специальный реестр.

На практике налог включается в стоимость проживания, то есть гость оплачивает его автоматически при бронировании номера.

Планируемое повышение ставок

Согласно закону, максимальная ставка туристического налога будет увеличиваться ежегодно:

2025 год — 1% от стоимости номера,

2026 год — 2%,

2027 год — 3%,

2028 год — 4%,

с 2029 года — до 5%.

Таким образом, налог постепенно будет расти, стимулируя города формировать собственный доход от туристической отрасли и одновременно регулировать поток туристов.