Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог

С 1 января 2026 года четыре российских города — Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень — официально вводят туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщили представители местных администраций, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Курск, Нижний Новгород, Тюмень — налог составит 2% от стоимости проживания.
Самара — ставка будет ниже, всего 1%.
Местные власти планируют постепенное увеличение налога, и к 2030 году он может достигнуть 5%.
Туристический налог в России с 2025 года заменил ранее действовавший курортный сбор. Он является местным налогом, то есть конкретные решения о введении и ставках принимают муниципалитеты.
Плательщиками налога являются организации и физлица, предоставляющие временное проживание:
отели,
хостелы,
гостевые дома и другие объекты, включенные в специальный реестр.
На практике налог включается в стоимость проживания, то есть гость оплачивает его автоматически при бронировании номера.
Согласно закону, максимальная ставка туристического налога будет увеличиваться ежегодно:
2025 год — 1% от стоимости номера,
2026 год — 2%,
2027 год — 3%,
2028 год — 4%,
с 2029 года — до 5%.
Таким образом, налог постепенно будет расти, стимулируя города формировать собственный доход от туристической отрасли и одновременно регулировать поток туристов.
