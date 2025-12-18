Уснувший пьяным в алкомаркете енот оказался опытным рецидивистом

В США енот, прославившийся в интернете после скандального похода в алкомаркет, имеет долгую «криминальную карьеру». Об этом стало известно благодаря подкасту Hear In Hanover, где раскрыли подробности его прошлых приключений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: fishki.net

Енот-взломщик: криминальное прошлое зверька

Сотрудница службы защиты животных США Саманта Мартин рассказала, что енот не новичок в проникновениях. По её словам, до алкомаркета животное уже успело «отметиться» в нескольких местах:

Студия карате – енот проникал внутрь и устраивал беспорядок;

Департамент транспортных средств – здесь он даже украл несколько закусок.

Таким образом, случай с магазином алкоголя не был первым эпизодом «преступной деятельности» этого пушистого зверька.

Скандальный визит в алкомаркет

Енот стал настоящей интернет-звездой после того, как разбил бутылки с алкоголем в магазине и уснул пьяным в туалете. Этот забавный инцидент привлёк внимание пользователей соцсетей, вызвав волну шуток и мемов.

Саманта Мартин прокомментировала поведение енота с долей юмора и понимания:

«Я думаю, он живет свою лучшую жизнь — почему бы и нет?»

Животные и их неожиданные приключения

История с енотом — не единственный пример курьезов с животными:

В Джонсборо, США , оленя спасли из магазина рождественских товаров, где он застрял под стулом;

Есть случаи, когда животные осваивали человеческие профессии или становились героями смешных историй, вызывая умиление у публики.

Материалы прошлых лет показывают, что такие эпизоды всегда вызывают не только смех, но и обсуждения о жизни диких животных вблизи городов.