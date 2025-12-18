Уснувший пьяным в алкомаркете енот оказался опытным рецидивистом

В США енот, прославившийся в интернете после скандального похода в алкомаркет, имеет долгую «криминальную карьеру». Об этом стало известно благодаря подкасту Hear In Hanover, где раскрыли подробности его прошлых приключений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Сотрудница службы защиты животных США Саманта Мартин рассказала, что енот не новичок в проникновениях. По её словам, до алкомаркета животное уже успело «отметиться» в нескольких местах:
Студия карате – енот проникал внутрь и устраивал беспорядок;
Департамент транспортных средств – здесь он даже украл несколько закусок.
Таким образом, случай с магазином алкоголя не был первым эпизодом «преступной деятельности» этого пушистого зверька.
Енот стал настоящей интернет-звездой после того, как разбил бутылки с алкоголем в магазине и уснул пьяным в туалете. Этот забавный инцидент привлёк внимание пользователей соцсетей, вызвав волну шуток и мемов.
Саманта Мартин прокомментировала поведение енота с долей юмора и понимания:
«Я думаю, он живет свою лучшую жизнь — почему бы и нет?»
История с енотом — не единственный пример курьезов с животными:
В Джонсборо, США, оленя спасли из магазина рождественских товаров, где он застрял под стулом;
Есть случаи, когда животные осваивали человеческие профессии или становились героями смешных историй, вызывая умиление у публики.
Материалы прошлых лет показывают, что такие эпизоды всегда вызывают не только смех, но и обсуждения о жизни диких животных вблизи городов.
