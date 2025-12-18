18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.12.2025, 07:43

Уснувший пьяным в алкомаркете енот оказался опытным рецидивистом

Новости Мира 0 393

В США енот, прославившийся в интернете после скандального похода в алкомаркет, имеет долгую «криминальную карьеру». Об этом стало известно благодаря подкасту Hear In Hanover, где раскрыли подробности его прошлых приключений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: fishki.net
Фото: fishki.net

Енот-взломщик: криминальное прошлое зверька

Сотрудница службы защиты животных США Саманта Мартин рассказала, что енот не новичок в проникновениях. По её словам, до алкомаркета животное уже успело «отметиться» в нескольких местах:

  • Студия карате – енот проникал внутрь и устраивал беспорядок;

  • Департамент транспортных средств – здесь он даже украл несколько закусок.

Таким образом, случай с магазином алкоголя не был первым эпизодом «преступной деятельности» этого пушистого зверька.

Скандальный визит в алкомаркет

Енот стал настоящей интернет-звездой после того, как разбил бутылки с алкоголем в магазине и уснул пьяным в туалете. Этот забавный инцидент привлёк внимание пользователей соцсетей, вызвав волну шуток и мемов.

Саманта Мартин прокомментировала поведение енота с долей юмора и понимания:

«Я думаю, он живет свою лучшую жизнь — почему бы и нет?»

Животные и их неожиданные приключения

История с енотом — не единственный пример курьезов с животными:

  • В Джонсборо, США, оленя спасли из магазина рождественских товаров, где он застрял под стулом;

  • Есть случаи, когда животные осваивали человеческие профессии или становились героями смешных историй, вызывая умиление у публики.

Материалы прошлых лет показывают, что такие эпизоды всегда вызывают не только смех, но и обсуждения о жизни диких животных вблизи городов.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь