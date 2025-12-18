США требуют открытые соцсети для получения рабочей визы

Соединённые Штаты усиливают контроль за иностранными специалистами: с 15 декабря 2025 года открытые профили в социальных сетях станут обязательным условием для подачи на рабочие визы H-1B и визы H-4 для членов их семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого коснутся новые требования

Новые правила затрагивают:

Визы H-1B — для высококвалифицированных специалистов.

Визы H-4 — для супругов и детей обладателей H-1B.

Визы F, M и J — для студентов и участников обменных программ.

Консульские сотрудники теперь будут проверять не только документы, но и публичную информацию в интернете: резюме, профессиональные профили, активность в социальных сетях, включая LinkedIn.

Как уточнили в посольстве, соответствующие указания были направлены во все американские дипломатические представительства ещё 2 декабря. Эти меры — часть стратегии администрации президента США Дональда Трампа в области миграционной и национальной безопасности.

Что изменится для заявителей

Пресс-атташе посольства Кристофер Соренсен пояснил:

"С 15 декабря Государственный департамент расширит проверку онлайн-данных для всех заявителей на визу H-1B и их иждивенцев, а также для студентов и участников обменных программ."

Заявителям придётся:

Сделать все свои аккаунты в соцсетях публичными .

Обновить профессиональные профили и резюме, чтобы они соответствовали заявленной квалификации.

Требование о публичных профилях распространяется на все неиммиграционные визы категорий F, M и J.

На что будут обращать внимание

Проверка онлайн-активности призвана выявить тех, кто может представлять угрозу для национальной или общественной безопасности. Особое внимание будет уделяться профессиональному опыту, особенно в сферах:

модерации контента,

проверки фактов и распространения информации,

интернет-безопасности,

соблюдения нормативных требований.

"Государственный департамент использует всю доступную информацию при рассмотрении визовых заявлений, чтобы выявлять лиц, не допускаемых к въезду в США," — отметили в посольстве.

Что это значит для казахстанцев

Новые правила означают, что заявителям на рабочие визы стоит заранее проверить свои публичные профили и онлайн-активность. Онлайн-данные теперь официально входят в процедуру визовой проверки и могут напрямую повлиять на решение.

Кроме того, с 2026 года получение визы может подорожать из-за нового федерального закона One Big Beautiful Bill (H.R. 1). По нему ко всем неиммиграционным визам — туристическим (B1/B2), студенческим (F, J) и рабочим (H, O) — будет применяться сбор Visa Integrity Fee в размере 250 долларов.

Растет процент отказов

Казахстанцам стало сложнее получить визу в США. В 2024 году уровень отказов по неиммиграционным визам категории B1/B2 достиг 46,29%, что выше показателей предыдущих лет:

2023 — 41,93%

2022 — 44,02%

2021 — 43,29%

2020 — 47,34%

Это подчеркивает ужесточение визовой политики для граждан Казахстана.

Важные выводы

Публичные профили в соцсетях становятся частью визовой проверки.

Онлайн-активность может повлиять на решение о выдаче визы.

С 2026 года визы могут подорожать из-за нового обязательного сбора.

Казахстанцам стоит тщательно проверять свои данные и профили до подачи документов.