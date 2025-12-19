Кровавые дожди на Ближнем Востоке назвали знамением о конце света (видео)

Необычные ливни, прошедшие в середине декабря на Ближнем Востоке, привлекли внимание мировых СМИ и пользователей соцсетей. Осадки окрасили почву, прибрежные зоны и водоемы в насыщенный багрово-красный цвет, из-за чего явление получило неофициальное название «кровавые дожди». Некоторые наблюдатели увидели в этом символический и даже мистический смысл, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: Daily Mail

Daily Mail связала явление с библейскими пророчествами

Британское издание Daily Mail напомнило, что подобные природные явления упоминаются в Новом Завете. В публикации отмечается, что изменение цвета воды в реках и морях описывается в Библии как одно из знамений конца света.

Речь идет о Откровении Иоанна Богослова, где в образной форме говорится о превращении вод в кровь в период так называемых «чаш гнева». Эти тексты на протяжении веков трактуются богословами и исследователями как символические образы глобальных катастроф и моральных испытаний человечества.

Образы Апокалипсиса: символика, а не прямое предсказание

В 16-й главе Откровения описываются сцены, в которых вода в морях, реках и источниках меняет свои свойства. Современные теологи и историки религии подчеркивают, что подобные фрагменты Библии имеют аллегорический характер и не предназначены для буквального толкования.

Тем не менее каждое необычное природное явление, особенно связанное с резкими визуальными изменениями окружающей среды, регулярно становится поводом для апокалиптических интерпретаций и тревожных обсуждений.

Что произошло на самом деле: научное объяснение

Как сообщалось ранее, 16 декабря на иранском острове Ормуз прошли сильные дожди, после которых часть побережья и прилегающих территорий приобрела насыщенный красный оттенок. Это зрелище вызвало широкий резонанс и быстро разошлось по соцсетям.

Ученые объясняют явление высоким содержанием оксида железа в местной почве. Во время интенсивных осадков частицы минералов смываются дождевой водой и окрашивают ландшафт и прибрежные воды в багрово-красные тона. Подобные процессы хорошо известны геологам и ранее уже наблюдались в разных регионах мира.

Почему «кровавые дожди» пугают людей

Эксперты отмечают, что резонанс вокруг таких событий усиливается из-за нескольких факторов:

необычный и визуально тревожный цвет воды и земли;

религиозные и культурные ассоциации с красным цветом;

распространение фото и видео без научных пояснений;

обостренный интерес общества к темам глобальных катастроф.

В результате природное явление, имеющее вполне рациональное объяснение, быстро обрастает мистическими и символическими трактовками.

Природа против мифов

Специалисты подчеркивают: «кровавые дожди» не являются редкостью и не указывают на надвигающиеся катастрофы. Подобные эффекты фиксировались в регионах с вулканической активностью, богатой минералами почвой или пылевыми бурями.

Таким образом, несмотря на громкие заголовки и тревожные ассоциации, декабрьские ливни на Ближнем Востоке остаются естественным природным явлением, которое лишь совпало с древними символами, давно укоренившимися в массовом сознании.