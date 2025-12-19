Человек на инвалидной коляске впервые отправится в космос

Американская компания Blue Origin готовится к историческому событию — впервые в космос отправится человек на инвалидной коляске. Об этом сообщили на официальном сайте компании, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Полет станет важной вехой в развитии космического туризма и доступности космоса для людей с ограниченными физическими возможностями.
Старт ракеты New Shepard намечен на 20 декабря. Космический аппарат поднимется с космодрома в Техасе и выполнит суборбитальный полет с экипажем из шести человек.
Среди участников полета — инженер Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус, получившая травму спинного мозга в 2018 году. Вместе с ней в космос отправятся ещё пять участников, чьи имена пока не раскрываются.
Во время полета капсула с экипажем пройдет через линию Кармана, которая считается условной границей космоса на высоте 100 км над Землей.
После выхода в суборбитальное пространство капсула вернется на Землю с помощью парашютной системы, обеспечивающей безопасное приземление экипажа.
Компания Blue Origin была основана предпринимателем Джеффом Безосом и активно конкурирует с Virgin Galactic в сегменте коммерческих космических полетов.
Некоторые ключевые факты о компании и ее полетах:
На борту New Shepard уже побывало около 80 человек.
Полет с Virgin Galactic стоит около $600 тыс., что демонстрирует масштаб и стоимость космического туризма.
Blue Origin стремится сделать полеты в космос более доступными и безопасными, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
