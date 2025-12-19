Человек на инвалидной коляске впервые отправится в космос

Американская компания Blue Origin готовится к историческому событию — впервые в космос отправится человек на инвалидной коляске. Об этом сообщили на официальном сайте компании, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полет станет важной вехой в развитии космического туризма и доступности космоса для людей с ограниченными физическими возможностями.

Дата и место старта

Старт ракеты New Shepard намечен на 20 декабря. Космический аппарат поднимется с космодрома в Техасе и выполнит суборбитальный полет с экипажем из шести человек.

Среди участников полета — инженер Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус, получившая травму спинного мозга в 2018 году. Вместе с ней в космос отправятся ещё пять участников, чьи имена пока не раскрываются.

Программа полета

Во время полета капсула с экипажем пройдет через линию Кармана, которая считается условной границей космоса на высоте 100 км над Землей.

После выхода в суборбитальное пространство капсула вернется на Землю с помощью парашютной системы, обеспечивающей безопасное приземление экипажа.

Blue Origin и рынок космического туризма

Компания Blue Origin была основана предпринимателем Джеффом Безосом и активно конкурирует с Virgin Galactic в сегменте коммерческих космических полетов.

Некоторые ключевые факты о компании и ее полетах: